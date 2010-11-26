Japie Naude è la nuova apertura del Marchiol Rugby Mogliano

Non era preventivato ad inizio stagione, ma a causa della sfortunata serie di infortuni occorsi a tutte le aperture di ruolo disponibili, il Marchiol Rugby Mogliano è tornato sul mercato per acquistare un numero 10 che si sposi il più possibile con la filosofia di gioco di Umberto Casellato. Sempre mantenendo l'obiettivo di non fare il passo più lungo della gamba, la scelta è ricaduta su Japie Naude, Sudafricano, mediano di apertura con un ottima percentuale (l'80%) di realizzazioni al piede. Cio' che lo rende adatto al gioco del Mogliano è la sua propensione all'attacco e le sue capacità di gestire al meglio la distribuzione del gioco alla mano. I suoi calci di spostamento tattici e di gioco sono la le cose che lo rendono "particolare" rispetto allo standard degli altri numeri 10. Il giocatore dovrebbe raggiungere Mogliano durante la prossima settimana e non è escluso che possa venire schierato in campionato già dalla prossima partita che il Marchiol giocherà in trasferta a L'Aquila. La scheda e la storia sportiva di Japie Naude: nato il 2/3/1988 in Sudafica Ruolo n. 10/12, Altezza 178 cm, Peso 83 kg 2010 Falcon Vodacome Cup 2009 Bedford Blues 2008 Griffons Under 21 2007 Griquas Under 21 2006 Griquas School Ufficio Stampa Rugby Mogliano