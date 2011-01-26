JOS&Eacute; AGUST&Iacute;N GUZM&Aacute;N ASSENTE CONTRO IL MOGLIANO

JOSÉ AGUSTÍN GUZMÁN ASSENTE CONTRO IL MOGLIANO
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 67 del 26.01.2011 JOSÉ AGUSTÍN GUZMÁN ASSENTE CONTRO IL MOGLIANO Le indagini diagnostiche effettuate per valutare l'infortunio occorso a José Agustín Guzmán in occasione della trasferta a La Rochelle, pur escludendo fratture, hanno evidenziato una sublussazione sterno-claveare sinistra. Recupererà in 4 settimane. Il giocatore non è, pertanto, disponibile per la trasferta di domenica prossima a Mogliano contro il Marchiol. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
