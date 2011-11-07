Home Senza categoria JOSEVATA ROKOCOKO A ROVIGO CON IL BAYONNE

JOSEVATA ROKOCOKO A ROVIGO CON IL BAYONNE

di Redazione 07/11/2011

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 Comunicato stampa n. 32 del 07.11.2011 JOSEVATA ROKOCOKO A ROVIGO CON IL BAYONNE Si avvicina velocemente il giorno del debutto in coppa europea (Amlin Chalenge Cup) per una Femi-CZ Rugby Rovigo Delta che in campionato ha mostrato chiari segni di ripresa. In queste due settimane Polla Roux sta continuando il lavoro sui punti d'incontro e sull'organizzazione difensiva. L'obbiettivo è la crescita continua dei singoli e, soprattutto, della qualità del gioco di squadra. Gli infortuni hanno condizionato alcune scelte, ma la rosa rimane comunque competitiva per il campionato italiano e per sabato non sono esclusi graditi ritorni. Rispetto al campionato italiano, in Amlin Challenge Cup si affrontano avversari di altra caratura e spesso il risultato finale è scontato, ma il confronto è occasione di crescita e sabato contro il Bayonne la squadra è chiamata ad aggiungere un altro mattone alla costruzione del gruppo che dovrà dare la caccia ai playoff. Gli avversari di sabato si annunciano attrezzati in ogni reparto e presenteranno alcune delle migliori stelle del loro parco giocatori. Oltre ai nazionali francesi Benjamin Boyet mediano di apertura e Cédric Heymans ala-estremo reduce dall'ultima coppa del mondo, si annuncia molto probabile anche la presenza degli All Blacks Tialata, Flavell e Rokocoko. Basterebbe la presenza di quest'ultimo, un'icona vivente del rugby neozelandese, per giustificare un pomeriggio al Battaglini. Femi-CZ VEA Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

