JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP &quot;ITALY 2011&quot;, RAI SPORT PARTNER TELEVISIVO UFFICIALE

JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP "ITALY 2011", RAI SPORT PARTNER TELEVISIVO UFFICIALE
di Redazione
30/03/2011
RAI SPORT PARTNER DEL JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP “ITALY 2011” UN MINIMO DI 14 MATCH IRIDATI SUI CANALI DELL’EMITTENTE DI STATO L’International Rugby Board e la Federazione Italiana Rugby sono lieti di annunciare che è stato definito un accordo con Rai Sport in qualità di partner televisivo ufficiale dell’IRB Junior World Championship, rassegna iridata Under 20 in programma in Italia dal 10 al 26 giugno. La televisione di stato trasmetterà il numero record di almeno quattordici incontri sui propri canali sportivi, ed è la prima volta che il Mondiale U20 di rugby attrae l’interesse di una grande televisione nazionale: un risultato che certifica la crescita di popolarità del rugby in Italia e arriva a pochi giorni dalla conclusione di un memorabile RBS 6 Nazioni. Almeno dieci incontri della fase eliminatoria, comprese le tre partite che vedranno impegnata la Nazionale Italiana Rugby, verranno trasmesse insieme alle semifinali, alla finale per il terzo-quarto posto ed alla Finale. L’International Rugby Board offrirà inoltre le partite in diretta streaming sul sito ufficiale della manifestazione, www.irb.com/jwc CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO DELLA MANIFESTAZIONE “L’IRB Junior World Championship è cresciuto sino a diventare molto più che una grande opportunità di crescita per le future stelle del rugby internazionale, ed è oggi un prodotto di grande interesse per i principali network televisivi del mondo. La decisione di trasmettere un crescente numero di incontri riflette la qualità del rugby e dei giovani giocatori messi in mostra dal torneo” ha detto il Presidente dell’IRB Bernard Lapasset. La Federazione Italiana Rugby è impegnata ad organizzare l’IRB Junior World Championship di maggior successo dopo la positiva edizione del 2010 in Argentina, trasmessa da 19 televisioni in 149 diverti Paesi e capace di attrarre oltre centomila tifosi nell’arco delle trenta partite disputate. “Con l’accordo per la messa in onda del Junior World Championship proseguiamo nel percorso di promozione dei nostri migliori talenti U20 iniziato negli anni passati con la trasmissione sui canali Rai Sport dell’RBS 6 Nazioni di categoria. Rai Sport ed il direttore Eugenio De Paoli sono amici di lunga data della FIR e della nostra disciplina e siamo entusiasti della loro scelta di credere con tanta forza nel Mondiale U20 e di trasmettere un numero così vasto di partite. L’Italia U20 ha chiuso il 6 Nazioni di categoria con una vittoria sofferta ma convincente in Scozia e sono certo che, davanti al pubblico di casa, gli Azzurrini sapranno esprimersi nel migliore dei modi in una manifestazione di altissimo livello” ha dichiarato il Presidente della FIR Giancarlo Dondi. Il Junior World Championship 2011, al via il prossimo dieci giugno, vedrà la partecipazione di dodici squadre ospitate dalle città di Padova, Rovigo e Treviso: ogni stadio ospiterà due match per ognuna delle cinque giornate di gara e la Finale per il titolo iridato si disputerà allo Stadio Plebiscito di Padova il 26 giugno. Il Torneo si compone di tre gironi, con i campioni in carica della Nuova Zelanda inseriti nel Girone A con Argentina, Galles ed i padroni di casa dell’Italia. Nel Girone B l’Australia, finalista la passata stagione, sfiderà Francia, Fiji e Tonga. Infine Sudafrica ed Inghilterra, semifinaliste nel 2010, sono inserite nel Girone C insieme ad Irlanda e Scozia. Per info Andrea Wiggins – IRB Comm. Manager – mob. +353860403950 – [email protected]
