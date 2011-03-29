Loading...

JWC 2011, DOMANI LA PRESENTAZIONE UFFICIALE A TREVISO

29/03/2011

JWC 2011, DOMANI LA PRESENTAZIONE UFFICIALE A TREVISO LA CONFERENZA DI LANCIO DEL MONDIALE U20 IN DIRETTA WEB FEDERUGBY.IT Roma – Inizia alle 11.30 di domani, presso la sede di Unindustria di Treviso, l’avvicinamento finale al Junior World Championship “Italy 2011” che, dal 10 al 26 giugno, si disputerà nelle città di Padova, Treviso e Rovigo. Al lancio ufficiale della manifestazione – che potrà essere seguito in diretta web esclusiva sul sito internet federale www.federugby.it - parteciperanno il Presidente dell’International Rugby Board Bernard Lapasset, il Presidente della FIR Giancarlo Dondi ed il Presidente FIRA-AER Jean-Claude Baquè. Nell’occasione verranno annunciati il calendario degli incontri ed il partner televisivo che garantirà la copertura dell’evento.
