Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

LA BENETTON TREVISO VIENE SCONFITTA DI MISURA DAL CONNACHT

Redazione Avatar

di Redazione

04/09/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 4.11.2011-09 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Â  RABODIRECT PRO 12: GLI AIRONI SONO SCONFITTI DAGLI SCARLETS PER 32-09 Inizia con una sconfitta la RaboDirect Pro 12 edizione 2011-2012 degli Aironi, ma il 32-9 finale sotto la pioggia torrenziale del Parc y Scarlets Ã¨ un risultato piuttosto bugiardo. Gli Aironi, infatti, sono stati in vantaggio per quasi tutto il primo tempo prima di subire il sorpasso nel finale di frazione per via del piede infallibile di Dan Newton (6 su 6 alla fine). Lâavvio di ripresa ha mostrato comunque ancora Aironi alla pari dei gallesi (dati come terzi favoriti per la vittoria finale dai bookmaker) e capaci di portarsi subito nella metÃ  campo avversaria per trovare il pareggio ancora con i calci di Naas Olivier. La partita Ã¨ girata al 10â della ripresa, quando con gli Aironi ancora in avanti alla ricerca questa volta del vantaggio, una combinazione non riuscita tra Olivier e Pizarro nella metÃ  campo offensiva ha consentito agli Scarlets di ribaltare il campo e anche lâinerzia della partita grazie alla meta di Rhys Thomas. Da quel momento i gallesi hanno preso in mano la partita mantenendo una pressochÃ© costante supremazia territoriale. La difesa degli Aironi ha retto a lungo, pur concedendo qualche punizione con cui Newton ha via via aumentato il distacco nel punteggio. A mettere la parola fine Ã¨ arrivata a cinque minuti dal termine la seconda meta gallese, marcata da Fenby. Sabato prossimo gli Aironi ripartiranno da questi primi 50 minuti per provare a trovare subito il primo successo nel match casalingo contro Ulster allo Zaffanella (calcio dâinizio alle ore 15). PRIMO TEMPO Il primo pallone giocabile Ã¨ degli Aironi. Da una mischia a centrocampo, Olivier prova col piede a pescare lo scatto di Riccardo Pavan allâala con la difesa degli Scarlets scoperta, ma lâovale scivola via veloce sul terreno viscido per lâabbondante pioggia. Sempre gli Aironi sono i primi ad andare per i pali. Al 7â infatti la mischia chiusa conquista una punizione sulla linea dei dieci metri. Da posizione defilata sulla sinistra Olivier centra i pali per il vantaggio della franchigia. Altra occasione dâoro al 13â, quando Aled Thomas non trattiene il pallone a una decina di metri dallâarea di meta gallese. Questa volta perÃ² Ã¨ la mischia chiusa degli Scarlets ad avere la meglio e a recuperare il possesso. Una situazione che si ribalta al 16â, quando Ã¨ Trevisan a lasciarsi sfuggire il calcetto di Newton. Dalla mischia, gli Scarlets organizzano una lunga serie di raccoglie e vai, che perÃ² la difesa degli Aironi difende allontanando poi in touche proprio con Trevisan. Emyr Phillips sbaglia il lancio della touche e dallâintercetto di Nick Williams gli Aironi fanno partire un rapido contrattacco che si conclude perÃ² allâingresso dei 22 per un passaggio in avanti. Al 22â gli Scarlets pareggiano con Newton che centra i pali da posizione comoda (fuorigioco di Redolfini): 3-3. Un pareggio che dura comunque poco, perchÃ© gli Aironi tornano subito nella metÃ  campo avversaria e al 26â tornano avanti con un nuovo calcio piazzato di Olivier: 3-6. Al 31â un nuovo fuorigioco degli Aironi dÃ  a Newton un nuovo calcio facile da posizione centrale che lâapertura gallese non sbaglia per il 6-6. Newton si ripete ancora da posizione centrale al 35â (9-6) quando lâarbitro scozzese McMenemy punisce anche con il cartellino giallo Tebaldi. Olivier prova a riequilibrare la situazione allo scoccare del 40â ma la punizione da metÃ  campo dellâapertura sudafricana si spegne prima di raggiungere lâacca. SECONDO TEMPO Anche al 3â della ripresa Olivier riprova la via dei pali da quasi metÃ  campo ma senza successo. Sono comunque Santamaria e compagni a mettere pressione agli avversari. Tanto che al 6â McMenemy coglie ancora in fallo la difesa gallese. Questa volta da posizione decisamente piÃ¹ semplice Olivier non sbaglia e fa 9-9. Gli Aironi continuano a premere, ma su un incrocio non riuscito tra Pizarro e Olivier gli Scarlets recuperano lâovale e ribaltano il campo con la sgroppata di Morgan. Dopo diverse fasi Ã¨ Rhys Thomas a farsi trovare libero per andare a schiacciare alla bandierina. Newton trasforma e al 10â gli Scarlets vanno avanti 16-9. Una volta in vantaggio, i padroni di casa continuano a premere. La difesa degli Aironi va in difficoltÃ  ma tiene e il secondo pallone rubato in ruck da Nick Williams sembra allontanare la minaccia. Gli Aironi inseriscono anche forze fresche, tra cui Frans Viljoen che entra al posto di Cattina in terza linea dove Ã¨ giÃ  presente proprio Williams. La mossa Ã¨ comunque consentita da un accordo tra gli Aironi e la Fir per il periodo della Coppa del Mondo. La partita in questo frangente continuano perÃ² a farla gli Scarlets. Al 22â Newton aggiunge altri tre punti dalla piazzola portando i padroni di casa a piÃ¹ 10: 19-9. Ancora lâapertura degli Scarlets centra i pali alla mezzâora per il 22-9. Cinque minuti piÃ¹ tardi gli Scarlets chiudono definitivamente la partita. Il calcetto di Newton costringe Trevisan a rincorrere lâovale fino a una decina di metri dalla linea di meta; la linea dei gallesi sale velocemente e blocca lâestremo degli Aironi, a cui Fenby strappa lâovale di mano per andarlo a schiacciare in meta. Newton continua a non sbagliare e porta il risultato sul 29-9. Lâultimo pallone della partita lo mandano tra i pali ancora gli Scarlets, con Jones che fissa il 32-9 finale.Scarlets-Aironi 32-9 IL TABELLINO SCARLETS â AIRONI RUGBY 32 â 09  (p.t. 09-06) Marcatori: P.t. 7â cp Olivier (0-3), 22â cp Newton (3-3), 26â Olivier (3-6), 31â cp Newton (6-6), 35â cp Newton (9-6). S.t. 6â cp Olivier (9-9), 10â m R. Thomas tr Newton (16-9), 22â cp Newton (19-9), 30â cp Newton (22-9), 35â m Fenby tr Newton (29-9), 40â cp Jones (32-9). Scarlets: Evans; L. Williams, Gomer-Davies, A. Thomas, Fenby; Newton (st 40â Jones), R. Williams (st 27â G. Davies); Morgan (st 35â Pugh), Turnbull, McCusker; Day, Shingler (st 26â Reed); R. Thomas (st 33â Gardner), Phillips (st 35â Myhill), I. Thomas (st 30â John). (All.: N. Davies). Aironi: Trevisan; R. Pavan, Quartaroli, Pizarro (st 30â Benettin), Venditti; Olivier, Tebaldi (st 30â Bronzini); Williams, Cattina (st 17â Viljoen), Sole (st 36â Ferrarini); Biagi, Furno; Redolfini (s.t. 7â Staibano), Santamaria, Aguero (st 16â Al. De Marchi). (All.: Phillips). Arbitro: McMenemy (Scozia) Note â p.t.: 9-6. Gialli: pt 35â Tebaldi. Calci: Newton 6/6 (17 punti), Jones 1/1 (3 punti), Olivier 3/5 (9 punti). RaboDirect Man of the match: Emyr Phillips (Scarlets). Spettatori: 6493. Punti in classifica: Scarlets: 4 Aironi: 0. (in collaborazione con ufficio stampa Aironi Rugby) Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - NELSON, 6 SETTEMBRE

Articolo Successivo

IMMAGINI RIGHTS-FREE ALLENAMENTI SQUADRA NAZIONALE - NELSON, 4 SETTEMBRE

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019