LA BENETTON TREVISO VIENE SCONFITTA DI MISURA DAL CONNACHT
di Redazione
03/09/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 2.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Â RABODIRECT PRO 12: LA BENETTON TREVISO PERDE DI MISURA NELL'ESORDIO CASALINGO CONTRO IL CONNACHT. Nella prima giornata della RaboDirect pro 12, la Benetton Treviso viene sconfitto di misura dal Connacht per 9-11 (p.t. 3-8). Giornata di caldo afoso a Treviso, che sembra condizionare anche il gioco delle squadre nei primi minuti di questo match di debutto. Dopo le fasi di studio iniziale, sono i padroni di casa a marcare per primi con un calcio piazzato di Willem De Waal concesso per un fuorigioco irlandese. Il mediano di apertura sudafricano fallisce poi al 13' l'occasione di portare i suoi sul 6-0 colpendo a lato di poco dopo un crollo del maul causato dal seconda linea McCarthy. Poche emozioni nelle fasi successive, che vedono addirittura la decisione dell'arbitro di fermare il gioco per un water break, viste le difficoltÃ degli atleti in campo di giocare sotto il sole e l'afa di Monigo. Il Connacht si fa vedere con una bella azione di Naoupu al 27' che frutta un calcio piazzato per entrata laterale e il pareggio da parte di Jarvis. I fantasmi dello scorso anno sembrano improvvisamente riaffiorare negli ultimi minuti della prima frazione di gioco, fase in cui i biancoverdi subivano mete nell'ultima stagione. E lo stesso si verifica anche contro il team di Galway. Progressioni degli avanti e Ah You varca la linea al 38', portando i suoi al riposo sul 3-8. La ripresa si apre con una buona occasione per il Benetton. Passaggio a vuoto dei trequarti neroverdi e palla ripresa da Michele Sepe che riesce a correre fino a metÃ campo prima di essere ripreso. Ancora pericoloso il XV della Marca pochi minuti dopo, su lancio in rimessa laterale ai cinque metri ospiti, con Manoa Vosawai che perÃ² non controlla e la palla esce. La regola d'oro della partita sembra scritta al 14'. Dopo alcuni buoni minuti di gioco biancoverde, Ã¨ il Connacht a trovare i primi tre punti della seconda frazione con Jarvis. Lo stesso giocatore ex Ospreys sbaglia poi un minuto piÃ¹ tardi il possibile + 11 e il risultato resta fermo sul 3-11. Il vero Benetton si vede attorno al 20' con belle azioni di tutta la squadra che portano davvero ad un passo dalla marcatura i Leoni che comunque ottengono i tre punti grazie ad un piazzato di Willem De Waal. Grossi rischi la squadra di Franco Smith li corre al 25' della ripresa con McCrea che arriva ad un passo dalla meta su azione fortunosa, ma Brendan Williams Ã¨ bravo ad evidenziarne il "tenuto". IL TABELLINO BENETTON TREVISO â CONNACHT 09 â 11 (03-08) MARCATORI: pt 7' De Waal p.; 28' Jarvis p.; 38' Ah You meta; st 14' Jarvis p.; 24' e 34' De Waal p.. BENETTON TREVISO: Nitoglia (st 28' De Jager); Sepe, Burton, Pratichetti, Williams; De Waal, Chillon; Vosawai (st 25' PadrÃ²), Minto, Filippucci; BernabÃ² (st 11' Vermaak), A. Pavanello (st 30' Picone); Allori (st 11' Di Santo), Sbaraglini (st 11' Vidal), Rizzo (st 11' Muccignat). A disp.: Di Bernardo. All. Smith. CONNACHT: Duffy; McCrea, Griffin, Fa'afili, O'Halloran; Jarvis (st 19' N. O' Connor), Murphy; Naoupu, Ofisa (st 22' J. O' Connor), Muldoon (st 31' Anderson); McCarthy, Swift; Ah You (st 7' Rogers), Flavin (st 7' Reynecke), Loughney (st 22' Buckley). A disp.: O'Donohoe, Tuohy. All. Elwood. ARBITRO: Phillips della Federazione Irlandese. NOTE: pt 3-8; spettatori: 3000 circa; man of the match: Antonio Pavanello (Benetton Treviso); calciatori: Benetton Treviso (De Waal 1/2), Connacht (Jarvis 2/4); punti in classifica: Benetton Treviso 1, Connacht 4. in collaborazione con ufficio stampa Benetton Rugby). Â Â Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
