"La Corsa degli Altri" il Rugby Banco di Brescia per Daniele e Telethon

Redazione Avatar

di Redazione

16/12/2010

[caption id="attachment_2635" align="alignright" width="300" caption="Daniele Fiori con Mamma e Papà allo Stadio Invernici"][/caption] Il Rugby Banco di Brescia vi invita a condividere le emozioni del filmato "La Corsa degli Altri" dedicato al piccolo Daniele Fiori, affetto da distrofia muscolare di Duchenne. Il filmato è stato realizzato per Telethon con il contributo del Rugby Banco di Brescia. "La Corsa degli Altri " andrà in onda sabato 18 dicembre alle ore 16.30 su RAI 2, in occasione della maratona benefica Telethon. In studio saranno presenti il giovane protagonista Daniele e il Presidente del Rugby Banco di Brescia Remo Pola. Il Rugby Banco di Brescia Vi invita a sostenere la ricerca attraverso Telethon http://www.telethon.it/news-video/video/corsa-degli-altri

