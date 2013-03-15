LA DELEGAZIONE DELLE ZEBRE IN VISITA AL COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
di Redazione
15/03/2013
Rabodirect PRO12 ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=344&Itemid=907&lang=it )
Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 )
Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 )
Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 )
Scritto da Ufficio Stampa Zebre Rugby - [email protected]
LA DELEGAZIONE DELLE ZEBRE IN VISITA AL COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA. SPOTTI :”MASSIMA COLLABORAZIONE DAL COMITATO”. REVERBERI:”OTTIMA
OCCASIONE DI CONFRONTO”
Parma – La sede del Comitato Regionale Emilia Romagna ( http://www.emiliaromagnarugby.it/ ) della Federazione Italiana Rugby è stata teatro di
un’importante iniziativa che ha visto le Zebre protagoniste. La franchigia a controllo federale con sede a Parma vuole essere rappresentativa non
solo della città ducale ma soprattutto del proprio territorio di riferimento : il Nord-Ovest italiano. Dopo la profittevole visita ai comitati
lombardo ( http://www.zebrerugby.eu/le-zebre-si-presentano-al-comitato-regionale-lombardo/ ) e ligure (
http://www.zebrerugby.eu/pomeriggio-speciale-a-genova-per-la-delegazione-delle-zebre-rugby-a-bergamasco-loscar-dello-sport-2013/ ) delle settimane
scorse, la delegazione bianconera capitanata dal presidente Daniele Reverberi è stata accolta dal comitato emiliano presieduto da Mario Spotti. Scopo
della visita è stato quello di illustrare al comitato delle società emiliano-romagnole affiliate alla FIR il progetto sportivo e quello di sviluppo
territoriale della società Zebre Rugby srl che prende parte ai campionati di più alto livello europeo : RaboDirect PRO12 ed Heineken Cup.
Grande l’interesse dei consiglieri verso le parole della delegazione della franchigia federale composta, oltre che dal presidente Reverberi, anche
dal vice-presidente Artemio Carra e dal direttore sportivo Roberto Manghi. Tanti i temi e le possibili iniziative congiunte che, grazie anche
all’arrivo della bella stagione, potranno essere sviluppate dalle società alle quali le Zebre hanno rinnovato la propria disponibilità ad essere
presenti a tutti i livelli possibili mettendo a disposizione persone, know-how ed i propri tesserati. Il presidente Reverberi ha poi omaggiato il
comitato della maglia delle Zebre come simbolo dell'appartenenza di tutte le società della regione alla franchigia federale.
Ecco i pareri dei due presidente raccolti al termine della serata cominciando dal padrone di casa, il presidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna
Mario Spotti :”E’ stato un ottimo incontro, i consiglieri hanno ben accolto le parole della delegazione delle Zebre decidendo di confermare la
loro massima collaborazione alle Zebre per supportare ed accrescere la loro notorietà, visibilità nel territorio ed accettando l’invito ad essere
presenti alle gare interne allo Stadio XXV Aprile di Parma. Il comitato cercherà altresì di organizzare frequenti concentramenti con le attività
giovanili prima delle gare casalinghe per portare i giovani a contatto diretto coi loro beniamini del più alto livello.”
Dello stesso avviso il presidente delle Zebre Daniele Reverberi :”Ringrazio a nome della mia società la disponibilità del presidente Spotti e di
tutti i consiglieri: è stata un’ottima occasione di confronto tra persone che si conoscono ma che la prima volta affrontano in un momento
istituzionale. Nuova realtà sono le Zebre, come nuovo è il consiglio regionale: ho notato molta comunione d’intenti, una condivisa voglia di
crescere ed entusiasmo generale che reputo un buon volano per costruire insieme ottime iniziative. Ovviamente le Zebre sono a disposizione per
presenziare agli eventi che il comitato vorrà proporre studiando di comune accordo forme di partecipazione alle nostre gare interne a condizioni
favorevoli per i tesserati delle società emiliano-romagnole”.
Ultima tappa della delegazione bianconera ai quattro comitati del nord ovest sarà quella nel capoluogo piemontese prevista nei primi giorni di
Aprile, quando le Zebre saranno ospitato a Torino dal neo presidente del comitato piemontese Giorgio Zublena.
Leonardo Mussini
Social Media Manager
Mob. +39.335.34.81.08
email: [email protected]
email: [email protected]
Facebook FIR: www.facebook.com/federugby
Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby
Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby
www.federugby.it
www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] )
[SUBSCRIP
Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 )
Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 )
Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 )
Scritto da Ufficio Stampa Zebre Rugby - [email protected]
LA DELEGAZIONE DELLE ZEBRE IN VISITA AL COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA. SPOTTI :”MASSIMA COLLABORAZIONE DAL COMITATO”. REVERBERI:”OTTIMA
OCCASIONE DI CONFRONTO”
Parma – La sede del Comitato Regionale Emilia Romagna ( http://www.emiliaromagnarugby.it/ ) della Federazione Italiana Rugby è stata teatro di
un’importante iniziativa che ha visto le Zebre protagoniste. La franchigia a controllo federale con sede a Parma vuole essere rappresentativa non
solo della città ducale ma soprattutto del proprio territorio di riferimento : il Nord-Ovest italiano. Dopo la profittevole visita ai comitati
lombardo ( http://www.zebrerugby.eu/le-zebre-si-presentano-al-comitato-regionale-lombardo/ ) e ligure (
http://www.zebrerugby.eu/pomeriggio-speciale-a-genova-per-la-delegazione-delle-zebre-rugby-a-bergamasco-loscar-dello-sport-2013/ ) delle settimane
scorse, la delegazione bianconera capitanata dal presidente Daniele Reverberi è stata accolta dal comitato emiliano presieduto da Mario Spotti. Scopo
della visita è stato quello di illustrare al comitato delle società emiliano-romagnole affiliate alla FIR il progetto sportivo e quello di sviluppo
territoriale della società Zebre Rugby srl che prende parte ai campionati di più alto livello europeo : RaboDirect PRO12 ed Heineken Cup.
Grande l’interesse dei consiglieri verso le parole della delegazione della franchigia federale composta, oltre che dal presidente Reverberi, anche
dal vice-presidente Artemio Carra e dal direttore sportivo Roberto Manghi. Tanti i temi e le possibili iniziative congiunte che, grazie anche
all’arrivo della bella stagione, potranno essere sviluppate dalle società alle quali le Zebre hanno rinnovato la propria disponibilità ad essere
presenti a tutti i livelli possibili mettendo a disposizione persone, know-how ed i propri tesserati. Il presidente Reverberi ha poi omaggiato il
comitato della maglia delle Zebre come simbolo dell'appartenenza di tutte le società della regione alla franchigia federale.
Ecco i pareri dei due presidente raccolti al termine della serata cominciando dal padrone di casa, il presidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna
Mario Spotti :”E’ stato un ottimo incontro, i consiglieri hanno ben accolto le parole della delegazione delle Zebre decidendo di confermare la
loro massima collaborazione alle Zebre per supportare ed accrescere la loro notorietà, visibilità nel territorio ed accettando l’invito ad essere
presenti alle gare interne allo Stadio XXV Aprile di Parma. Il comitato cercherà altresì di organizzare frequenti concentramenti con le attività
giovanili prima delle gare casalinghe per portare i giovani a contatto diretto coi loro beniamini del più alto livello.”
Dello stesso avviso il presidente delle Zebre Daniele Reverberi :”Ringrazio a nome della mia società la disponibilità del presidente Spotti e di
tutti i consiglieri: è stata un’ottima occasione di confronto tra persone che si conoscono ma che la prima volta affrontano in un momento
istituzionale. Nuova realtà sono le Zebre, come nuovo è il consiglio regionale: ho notato molta comunione d’intenti, una condivisa voglia di
crescere ed entusiasmo generale che reputo un buon volano per costruire insieme ottime iniziative. Ovviamente le Zebre sono a disposizione per
presenziare agli eventi che il comitato vorrà proporre studiando di comune accordo forme di partecipazione alle nostre gare interne a condizioni
favorevoli per i tesserati delle società emiliano-romagnole”.
Ultima tappa della delegazione bianconera ai quattro comitati del nord ovest sarà quella nel capoluogo piemontese prevista nei primi giorni di
Aprile, quando le Zebre saranno ospitato a Torino dal neo presidente del comitato piemontese Giorgio Zublena.
Leonardo Mussini
Social Media Manager
Mob. +39.335.34.81.08
email: [email protected]
email: [email protected]
Facebook FIR: www.facebook.com/federugby
Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby
Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby
www.federugby.it
www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] )
[SUBSCRIP
Articolo Precedente
[RUGBY NOTIZIE] ANDREA LO CICERO ANNUNCIA IL RITIRO: "DALL'AZZURRO HO AVUTO TUTTO"
Articolo Successivo
LA DELEGAZIONE DELLE ZEBRE IN VISITA AL COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
Redazione