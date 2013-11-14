La Federleague a lezione a Londra per proseguire il suo processo di crescita





La Federazione Italiana Rugby Football League (Firfl) va “a scuola” aLondra. Una importante delegazione della Firfl, guidata dal responsabiletecnico della Nazionale maggiore Ty Sterry e composta da Luigi Ferraro,Beppe Moncada, Tino Magrì, Luciano Gorla, Riccardo Marini e Matteo Lombardi(ognuno rappresentante di uno “spicchio” d’Italia), sarà nella capitalebritannica per un importante corso per allenatori dal 21 al 24 novembre.Quattro giorni di intenso lavoro diviso tra aula didattica e campo digioco, dove i tecnici della Federleague saranno “messi alla prova” su unaselezione giovanile locale. Il corso si svolgerà in strutture di grandelivello sia di Rugby Union che Rugby League. Una presenza che dimostral’importante sinergia che si ha tra i due codici come insegnano gli staffdelle nazionali piu importanti, vale a dire quella gallese (Edwards),inglese (Farrel) e australiana che da tempo riempiono le bacheche controfei e le panchine con allenatori di rugby a 13. L’intento è quello dicontinuare il processo di crescita tecnico e organizzativo dell’interaFederazione e delle sue componenti, in modo tale che ogni referente cheparteciperà alla trasferta londinese possa poi trasmettere i concettidell’insegnamento ricevuto ai giovani che si avvicinano alla disciplina delrugby a 13. L’obiettivo principale è quello di creare un gruppo diallenatori-educatori che possa formare a sua volata allenatori su tutto ilterritorio nazionale e estero.Fondamentale, in questo senso, la presenza di Sterry che, da responsabiletecnico della Nazionale italiana di rugby a 13, è certamente l’uomo piùindicato per portare avanti un progetto di crescita e di formazione diquesto tipo.Il periodo scelto per il corso di Londra, tra l’altro, non è affattocasuale: i tecnici della Federleague, infatti, potranno assistere da vicinoalle gare dei quarti di finale della Coppa del Mondo di rugby a 13 che sista tenendo proprio in questo periodo nel Regno Unito.--Area comunicazione Federazione Italiana Rugby Football League