La Federleague a lezione a Londra per proseguire il suo processo di crescita
di Redazione
14/11/2013
La Federazione Italiana Rugby Football League (Firfl) va “a scuola” a
Londra. Una importante delegazione della Firfl, guidata dal responsabile
tecnico della Nazionale maggiore Ty Sterry e composta da Luigi Ferraro,
Beppe Moncada, Tino Magrì, Luciano Gorla, Riccardo Marini e Matteo Lombardi
(ognuno rappresentante di uno “spicchio” d’Italia), sarà nella capitale
britannica per un importante corso per allenatori dal 21 al 24 novembre.
Quattro giorni di intenso lavoro diviso tra aula didattica e campo di
gioco, dove i tecnici della Federleague saranno “messi alla prova” su una
selezione giovanile locale. Il corso si svolgerà in strutture di grande
livello sia di Rugby Union che Rugby League. Una presenza che dimostra
l’importante sinergia che si ha tra i due codici come insegnano gli staff
delle nazionali piu importanti, vale a dire quella gallese (Edwards),
inglese (Farrel) e australiana che da tempo riempiono le bacheche con
trofei e le panchine con allenatori di rugby a 13. L’intento è quello di
continuare il processo di crescita tecnico e organizzativo dell’intera
Federazione e delle sue componenti, in modo tale che ogni referente che
parteciperà alla trasferta londinese possa poi trasmettere i concetti
dell’insegnamento ricevuto ai giovani che si avvicinano alla disciplina del
rugby a 13. L’obiettivo principale è quello di creare un gruppo di
allenatori-educatori che possa formare a sua volata allenatori su tutto il
territorio nazionale e estero.
Fondamentale, in questo senso, la presenza di Sterry che, da responsabile
tecnico della Nazionale italiana di rugby a 13, è certamente l’uomo più
indicato per portare avanti un progetto di crescita e di formazione di
questo tipo.
Il periodo scelto per il corso di Londra, tra l’altro, non è affatto
casuale: i tecnici della Federleague, infatti, potranno assistere da vicino
alle gare dei quarti di finale della Coppa del Mondo di rugby a 13 che si
sta tenendo proprio in questo periodo nel Regno Unito.
