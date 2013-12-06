La Federleague lancia il suo nuovo sito internet: www.federleague.it
di Redazione
06/12/2013
La Federazione Italiana Rugby Football League (Firfl) si rinnova dal punto
di vista tecnologico e della comunicazione. Da qualche giorno è on line il
nuoto sito istituzionale www.federleague.it che, ovviamente, non ha
cambiato dominio rispetto al precedente, ma il nuovo portale presenta
diverse novità come spiega Walter Maria Semproni, amministratore della
Media Star srl che si è occupata del profondo restyling. «Innanzitutto
abbiamo rinnovato la parte grafica e amplificato il numero delle sezioni
presenti (oltre ai contatti si trovano le news, gli approfondimenti
regolamentari, la modulistica e gli “extra” con le foto e video gallery,
ndr). Poi nella parte destra gli utenti troveranno tutti i risultati degli
eventi sportivi del nostro movimento. Ma la novità principale riguarda il
fatto che il nuovo sito è stato creato utilizzando la tecnologia
responsive, cioè quella che adatta i contenuti del sito alla tecnologia su
cui il sito viene visualizzato (quindi sia tablet che smartphone, ndr).
L’adattamento - aggiunge Semproni - è completo sia per le immagini che
vengono ridimensionate a minor dimensione che per la griglia del sito che
si autoadatta alla composizione della pagina». Per tutti gli appassionati
di Federleague, inoltre, c’è la possibilità di scaricare la “App”,
un’applicazione dinamica che consente agli utenti di visualizzare in tempo
reale tutte le novità presenti sul sito: al momento la “App” consente solo
la lettura di un documento pdf che illustra la storia e la natura della
Federazione Italiana Rugby Football League, ma da gennaio sarà possibile
avere il servizio completo. «Quanto tempo ci abbiamo lavorato? Un mese e
mezzo – rimarca Semproni – e ora ci auguriamo che gli utenti possano
gradire il prodotto. Noi, ovviamente, continueremo a lavorare per
migliorarlo ancora».
Il sito ufficiale si affianca alla avviatissima pagina Facebook “Italia
Rugby Football League”.
--
Area comunicazione Federazione Italiana Rugby Football League
www.federleague.it
*Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro
indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.
Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre
comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso
avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro
indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.*
Articolo Precedente
Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951
Articolo Successivo
comunicato petrarca rugby
Redazione