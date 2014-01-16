La Federleague organizza un allenamento a Siracusa &ndash; Magr&igrave;: &laquo;Ho visto un grande interesse&raquo;





La Federazione Italiana Rugby Football League si allarga ancora. Lunedìsera una folta delegazione della Federleague di rugby a 13, composta daMassimo Nicotra e Tino Magrì del comitato siciliano, Giuseppe Moncada deiMagnifici Firenze e dai due giocatori della nazionale Nino Caruso e AlfioFinocchiaro, ha organizzato una seduta di allenamento “dimostrativa” pressoil campo scuola “Pippo Di Natale” di Siracusa, in un impianto che si trovaaccanto alla splendida zona archeologica della città siciliana checomprende il teatro e l’orecchio di Dionisio. A dirigere l’allenamento èstato Magrì, vice allenatore della Nazionale azzurra. «Due settimane fa –spiega Magrì – avevamo fatto una piccola dimostrazione sempre a Siracusa,ma l’allenamento di lunedì è servito per far capire in modo molto piùapprofondito ai ragazzi del Siracusa le peculiarità della nostra disciplinae le differenze che ci sono con il rugby a 15. Abbiamo fatto esercitazionidi tallonaggio, oltre ad una partita interna e poi in conclusione abbiamodato alcune direttive sui posizionamenti. Devo dire che ho riscontrato unarisposta ed un entusiasmo davvero notevole da parte dei ragazzi che hannopartecipato: con ogni probabilità Siracusa avrà una squadra nel prossimocampionato di Federleague». Prossimamente, dal 7 al 9 febbraio,approfittando della sosta del campionato di rugby union, sempre in Siciliasi terranno un allenamento dimostrativo e un corso allenatori ai qualiparteciparenno Spartans Catania, Rectores Belpasso, Syrako, Thirteen LoversPalermo, Xiridia e Ragusa Padua. Gli appuntamenti di questo tipo, però, nonriguarderanno solo l’isola: la Federleague, infatti, ha programmato diversiincontri tecnici che “scaturiscono” dall’esperienza maturata dallo staffdella Federazione che si è recato a Londra per uno stage allenatori nelloscorso mese di novembre. Si terranno, infatti, corsi allenatore anche aRoma (il 15 febbraio) e Pesaro (22 febbraio) e altri incontri del genereverranno presto ufficializzati.--Area comunicazione Federazione Italiana Rugby Football League