La Federleague organizza un allenamento a Siracusa &ndash; Magr&igrave;: &laquo;Ho visto un grande interesse&raquo;

La Federleague organizza un allenamento a Siracusa – Magrì: «Ho visto un grande interesse»
di Redazione
16/01/2014
La Federazione Italiana Rugby Football League si allarga ancora. Lunedì
sera una folta delegazione della Federleague di rugby a 13, composta da
Massimo Nicotra e Tino Magrì del comitato siciliano, Giuseppe Moncada dei
Magnifici Firenze e dai due giocatori della nazionale Nino Caruso e Alfio
Finocchiaro, ha organizzato una seduta di allenamento “dimostrativa” presso
il campo scuola “Pippo Di Natale” di Siracusa, in un impianto che si trova
accanto alla splendida zona archeologica della città siciliana che
comprende il teatro e l’orecchio di Dionisio. A dirigere l’allenamento è
stato Magrì, vice allenatore della Nazionale azzurra. «Due settimane fa –
spiega Magrì – avevamo fatto una piccola dimostrazione sempre a Siracusa,
ma l’allenamento di lunedì è servito per far capire in modo molto più
approfondito ai ragazzi del Siracusa le peculiarità della nostra disciplina
e le differenze che ci sono con il rugby a 15. Abbiamo fatto esercitazioni
di tallonaggio, oltre ad una partita interna e poi in conclusione abbiamo
dato alcune direttive sui posizionamenti. Devo dire che ho riscontrato una
risposta ed un entusiasmo davvero notevole da parte dei ragazzi che hanno
partecipato: con ogni probabilità Siracusa avrà una squadra nel prossimo
campionato di Federleague». Prossimamente, dal 7 al 9 febbraio,
approfittando della sosta del campionato di rugby union, sempre in Sicilia
si terranno un allenamento dimostrativo e un corso allenatori ai quali
parteciparenno Spartans Catania, Rectores Belpasso, Syrako, Thirteen Lovers
Palermo, Xiridia e Ragusa Padua. Gli appuntamenti di questo tipo, però, non
riguarderanno solo l’isola: la Federleague, infatti, ha programmato diversi
incontri tecnici che “scaturiscono” dall’esperienza maturata dallo staff
della Federazione che si è recato a Londra per uno stage allenatori nello
scorso mese di novembre. Si terranno, infatti, corsi allenatore anche a
Roma (il 15 febbraio) e Pesaro (22 febbraio) e altri incontri del genere
verranno presto ufficializzati.
--
Area comunicazione Federazione Italiana Rugby Football League
www.federleague.it
*Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro
indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.
Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre
comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso
avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro
indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.*
Articolo Precedente
[news] VEA FEMI-CZ: UN XV ROSSOBLÙ GIOVANISSIMO PER IL MATCH A REGGIO
Redazione