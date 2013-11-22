Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

La Federleague sbarca in Africa col progetto &ldquo;Kenya Charity Camp Firfl&rdquo;

Redazione Avatar

di Redazione

22/11/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

La Federazione Italiana Rugby Football League (Firfl) sbarca in Kenya. La
Federleague, infatti, vuole allargare i propri confini attraverso un
importante progetto denominato “Kenya Charity Camp Firfl”. Un’idea che sarà
avviata in maniera sperimentale a partire da novembre e per sei mesi, ma
c’è l’intenzione di continuare ad alimentarla per i prossimi tre anni.
Nella sostanza la Federazione Italia Rugby Football League manderà
allenatori federali negli orfanotrofi di Watamu e Malindi, vale a dire due
delle città più importanti della nazione kenyana. Lo scopo dei tecnici
della Federleague non sarà semplicemente quello di insegnare e infondere i
valori del rugby league agli sfortunati bambini africani, ma l’intento
principale della Firfl è quello di aiutare un paese in cui la tragicità
degli ultimi avvenimenti di cronaca è stata lampante e ha avuto una eco
mondiale. La permanenza dei tecnici federali, nel primo periodo, non sarà
affatto breve: ci sarà una sorta di “staffetta” tra il primo gruppo che
partirà a novembre e un altro che dovrebbe “dare il cambio” a cavallo tra i
mesi di gennaio e febbraio 2014. Il progetto della Firfl è stato subito
accolto con entusiasmo dalla locale Federazione di rugby a 13 che lo ha
sostenuto e si è adoperata per far sì che l’idea si tramutasse in realtà.
La Federazione di rugby a 13, infine, non nasconde la speranza di poter
ottenere fondi, in futuro, da partner attenti a investimenti etici per
poter creare borse di studio per i bambini kenyani che vivono realtà
drammatiche nella vita di tutti i giorni.

--

Area comunicazione Federazione Italiana Rugby Football League
www.federleague.it




*Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro
indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.
Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre
comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso
avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro
indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.*
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

[NOTA PER LE REDAZIONI] LA NAZIONALE ITALIANA RUGBY RICEVUTA DA PAPA FRANCESCO - FOTO LIBERE DA DIRITTI

Articolo Successivo

Comunicazione a proposito delle competizioni delle Coppe Europee

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019