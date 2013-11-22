La Federleague sbarca in Africa col progetto &ldquo;Kenya Charity Camp Firfl&rdquo;





La Federazione Italiana Rugby Football League (Firfl) sbarca in Kenya. LaFederleague, infatti, vuole allargare i propri confini attraverso unimportante progetto denominato “Kenya Charity Camp Firfl”. Un’idea che saràavviata in maniera sperimentale a partire da novembre e per sei mesi, mac’è l’intenzione di continuare ad alimentarla per i prossimi tre anni.Nella sostanza la Federazione Italia Rugby Football League manderàallenatori federali negli orfanotrofi di Watamu e Malindi, vale a dire duedelle città più importanti della nazione kenyana. Lo scopo dei tecnicidella Federleague non sarà semplicemente quello di insegnare e infondere ivalori del rugby league agli sfortunati bambini africani, ma l’intentoprincipale della Firfl è quello di aiutare un paese in cui la tragicitàdegli ultimi avvenimenti di cronaca è stata lampante e ha avuto una ecomondiale. La permanenza dei tecnici federali, nel primo periodo, non saràaffatto breve: ci sarà una sorta di “staffetta” tra il primo gruppo chepartirà a novembre e un altro che dovrebbe “dare il cambio” a cavallo tra imesi di gennaio e febbraio 2014. Il progetto della Firfl è stato subitoaccolto con entusiasmo dalla locale Federazione di rugby a 13 che lo hasostenuto e si è adoperata per far sì che l’idea si tramutasse in realtà.La Federazione di rugby a 13, infine, non nasconde la speranza di poterottenere fondi, in futuro, da partner attenti a investimenti etici perpoter creare borse di studio per i bambini kenyani che vivono realtàdrammatiche nella vita di tutti i giorni.--Area comunicazione Federazione Italiana Rugby Football League