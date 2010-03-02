Home Senza categoria La Femi-Cz lavora intensamente per preparare la partita col Treviso

di Redazione 02/03/2010

Dopo il turno di riposo osservato ieri (lunedì 1 marzo), la Femi-Cz Rugby Rovigo torna oggi (martedì 2 marzo) al lavoro per preparare la sfida di sabato con la Benetton Treviso, valida per la quinta e ultima giornata della fase a gironi. Entrambe le squadre sono forti dell’accesso alla fase a eliminazione diretta già conquistato, si sfidano per il primato nel girone che vuol dire giocare in casa la semifinale. Programma di lavoro intenso per i ragazzi di Umberto Cesellato che questa mattina sono tornati in campo per il primo turno di allenamento settimanale. Domani (mercoledì 3 marzo) la mattinata sarà divisa in due fasi: la prima vedrà gli atleti impegnati alla palestra Gymnasia per poi andare al campo di hockey di viale Tre Martiri per lavorare sulla velocità; al pomeriggio si torna al Battaglini per il lavoro sul campo. Giovedì mattina ci si allena la mattina, mentre venerdì rifinitura in vista della partita di sabato pomeriggio alle 15 a Treviso. Per quanto riguarda gli indisponibili in forse sono Ravalle, il cui ginocchio ha risentito del contrasto con Petillo durante la partita col Prato e che si sta sottoponendo a esami di accertamento. Mentre De Marchi e Pedrazzi sono in netto miglioramento e il pilone potrebbe tornare nel gruppo per l’impegno di sabato. E’ rientrato a Rovigo e sarà della partita anche il numero 10 Riccardo Bocchino, forte del successo ottenuto sulla Scozia con la nazionale di Nick Mallett.

