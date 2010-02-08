Home Senza categoria La Femi-Cz prepara la sfida di sabato col Rugby Parma

di Redazione 08/02/2010

La Femi-Cz Rugby Rovigo intensifica il carico di lavoro in vista del suo debutto in Coppa Italia. La Fir ha dato il via libera per anticipare l’incontro con il Banca Monte Rugby Parma, valido per il secondo turno del girone A di Coppa Italia 2010, a sabato 13 febbraio. Per i Bersaglieri sarà il debutto nella competizione visto che nel primo turno, andato in scena ieri (domenica 7 febbraio), per la squadra di Rovigo era previsto il turno di riposo. Si torna a Parma, quindi, per replicare l’ultimo match di campionato giocato prima della sosta per il Sei Nazioni, nel corso del quale era stata la Femi-Cz a spuntarla. I giocatori oggi (lunedì 8 febbraio) hanno fatto una doppia seduta di allenamento al campo, lavorando agli ordini del tecnico Casellato sia la mattina che il pomeriggio a partire dalle 15; stesso programma previsto anche per domani (martedì 9 febbraio). Mercoledì giornata di riposo, mentre giovedì di nuovo doppia seduta di lavoro. Venerdì l’allenamento di rifinitura prima della partita di sabato. A parte i giocatori impegnati con le nazionali tutto il gruppo è a disposizione del tecnico Casellato, con l’unico dubbio per il pilone Andrea De Marchi che è stato sottoposto ad alcuni esami precauzionali dopo una botta alla spalla. Il giocatore, comunque, dovrebbe essere disponibile per la trasferta a Parma.

