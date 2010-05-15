Home Senza categoria La Femi-Cz Rugby Rovigo affronta il Viadana in semifinale

di Redazione 15/05/2010

Inizia domani (domenica 16 maggio) l’avventura play off per la Femi-Cz Rugby Rovigo che sarà impegnata allo stadio Zaffanella di Viadana contro i padroni di casa dell’Mps per la semifinale di andata. Dopo aver ottenuto il secondo posto in campionato grazie a una cavalcata trionfale, fatta di otto vittorie consecutive nel girone di ritorno, i Bersaglieri ora affrontano il team classificatosi terzo sul campo che la squadra rossoblù ha espugnato per la prima volta nella storia in questa stagione. La Rugby Rovigo è determinata non solo a proseguire la sua corsa verso il titolo, ma anche a vendicare l’eliminazione patita l’anno scorso in semifinale proprio con il Viadana. Con i due mediani di mischia infortunati, Travagli è ancora convalescente per l’operazione al ginocchio e Legora condizionato dalla fascite, il tecnico Umberto Casellato ha deciso di schierare dal primo minuto Riccardo Bocchino numero 9, che farà coppia per la prima volta con German Bustos, e riportando Stefan Basson al suo ruolo di estremo. I giocatori che scenderanno in campo dal primo minuto sono: 15 Stefan BASSON; 14 Pablo CALCANHINI, 13 Andrea PRATICHETTI, 12 Gabriel PIZARRO, 11 Andrea BACCHETTI; 10 German BUSTOS, 9 Riccardo BOCCHINO; 8 Braam IMMELMAN, 7 Mark BURMAN, 6 Schalk VAN DER MERWE, 5 Daniele TUMIATI, 4 Tommaso REATO, 3 Massimiliano RAVALLE, 2 Luke MAHONEY, 1 Amdrea DE MARCHI. A disposizione: 16 Flavio DAMIANO, 17 Giovanni BOCCALON, 18 Marco BARION, 19 Younes ANOUER, 20 Niccolò BADOCCHI, 21 Andrea SARTORETTO, 22 Roberto PEDRAZZI o Marcello DE GASPARI, 23 Rik DOLCETTO. Vista l’importanza della partita la società ci tiene a ringraziare i numerosissimi tifosi che hanno deciso di seguire la squadra e sostenerla nel momento clou della stagione, e invita altri supporters a seguire il match per far sentire ai giocatori il calore e l’attaccamento della città, che crede e vuole raggiungere la finale. Calcio d’inizio alle 16 di domenica 16 allo stadio Luigi Zaffanella di Viadana. Dirige l’incontro l’arbitro Damasco di Napoli, coadiuvato dai giudici di linea Marrama di Padova e Reale di Bari; quarto uomo Masetti di Roma. Il match sarà trasmesso in diretta sul web sul sito www.raisport.rai.it e in differita sul canale RaiSportPiù alle 18.10.

