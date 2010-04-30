La Femi-Cz Rugby Rovigo agguerrita per il derby con il Petrarca Padova

La Femi-Cz Rugby Rovigo è agguerrita per il derby con il Petrarca Padova. Una vittoria per i Bersaglieri vorrebbe dire la conquista definitiva dei play off con un turno d’anticipo. Nei 142 incontri disputati tra rossoblu e tuttineri il Rovigo vanta 64 vittorie, a fronte di 61 sconfitte e 17 pareggi. Il Battaglini è una bestia nera per i padovani che qui hanno perso 41 partite delle 69 disputate. Anche domani, sabato 1 maggio, nella partita valida per la XVII giornata del campionato di rugby d’Eccellenza Super 10 2009-2010, penultima sfida di campionato, si preannuncia una grande battaglia con le squadre che si sfidano non solo per la vittoria, ma anche per conquistare i play off. Il tecnico Umberto Casellato ha sciolto gli ultimi dubbi riguardo alla formazione solo dopo l’allenamento di rifinitura di questo pomeriggio. Questa la squadra che scenderà in campo dal primo minuto: 15 Stefan BASSON; 14 Pablo CALANCHINI, 13 Roberto PEDRAZZI, 12 Gabriel PIZARRO, 11 Andrea PRATICHETTI; 10 German BUSTOS, 9 Juan Cruz LEGORA; 8 Braam IMMELMAN, 7 Schalk VAN DER MERWE, 6 Younes ANOUER; 5 Daniele TUMIATI, 4 Tommaso REATO, 3 Massimiliano RAVALLE, 2 Luke MAHONEY, 1 Giovanni BOCCALON. A disposizione resteranno: 16 Flavio DAMIANO, 17 Andrea DE MARCHI, 18 Marco BARION, 19 Edoardo LUBIAN, 20 Emmanuel PELLEGRINI, 21 Riccardo BOCCHINO, 22 Marcello DE GASPARI, 23 Giuseppe DATOLA. La società chiama a raccolta tutti i tifosi per affollare lo stadio e far sentire ai giocatori tutto il proprio sostegno in una partita che non solo ha un sapore unico, ma che è anche la più importante di quelle disputate finora in questa stagione. Calcio d’inizio domani, sabato 1 maggio, alle 16 allo stadio Mario Battaglini di Rovigo. Dirige l’incontro l’arbitro Passacantando de L’Aquila, coadiuvato dai giudici di linea Sironi di Colleferro e Marchesin di San Donà di Piave; quarto uomo Bellinato di Treviso. La squadra si ritroverà nella Club House dello stadio Battaglini per il pranzo pre partita, dove si terrà anche la festa del terzo tempo.