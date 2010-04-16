Home Senza categoria La Femi-Cz Rugby Rovigo attende il Plusvalore Gran Parma

La Femi-Cz Rugby Rovigo attende il Plusvalore Gran Parma

di Redazione 16/04/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Dopo i due strepitosi successi sulle capolista Benetton Treviso e Montepaschi Viadana la Femi-Cz Rugby Rovigo torna in campo per affrontare il Plusvalore Gran Parma e continuare la corsa verso i play off, nella sesta giornata di ritorno del campionato di rugby di Eccellenza Super 10. Al termine dell’allenamento di rifinitura il tecnico Umberto Casellato ha scelto i 15 giocatori che domani (sabato 17 aprile) scenderanno in campo per affrontare gli emiliani. Il tecnico rossoblu tenta l’esperimento di schierare Stefan Basson come mediano di mischia, in coppia con Bustos; mentre tornano dal primo minuto Pablo Calanchini, impiegato come estremo e Immlman che giocherà flanker. In panchina si rivede Rik Dolcetto, fermo dalla partita di Coppa Italia con la Benetton Treviso. Questo il XV titolare: 15 Pablo CALANCHINI; 14 Andrea Pratichetti, 13 Roberto Pedrazzi, 12 Gabriel PIZARRO, 11 Andrea SARTORETTO; 10 German BUSTOS, 9 Stefan BASSON; 8 Alejandro ABADIE, 7 Braam IMMELMAN, 6 Schalk VAN DER MERWE; 5 Daniele TUMIATI, 4 Tommaso REATO; 3 Massimilano RAVALLE, 2 Luke MAHONEY, 1 Giovanni BOCCALON. A disposizione: 16 Flavio DAMIANO, 17 Andrea DE MARCHI, 18 Marco BARION, 19 Edoardo LUBIAN, 20 Riccardo BOCCHINO, 21 Marcello DE GASPARI, 22 Andrea BACCHETTI, 23 Rik DOLCETTO. Calcio d’inizio alle 16 allo stadio Mario Battaglini di Rovigo, dirige l’incontro l’arbitro Damasco di Napoli, coadiuvato dai giudici di linea Castagnoli di Livorno e Laurenti di Bologna; quarto uomo Masetti di Roma. Come sempre sarà la Club House dello stadio Battaglini a ospitare il pranzo pre partita della squadra e la festa del terzo tempo.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp