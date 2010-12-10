Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

LA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA AFFRONTA L'AGEN

Redazione Avatar

di Redazione

10/12/2010

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 45 del 10.12.2010 LA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO AFFRONTERÀ AGEN CON LA MIGLIOR FORMAZIONE POSSIBILE Sabato al Battaglini alle ore 15,00 la Femi-CZ Rugby Rovigo Delta è attesa ad un difficile confronto contro la formazione francese dell'Agen. I tifosi dei rossoblu non devono mancare a questo appuntamento con la SUA (Sporting Union Agen Lot-et-Garonne) che attualmente gioca nel Top 14 (il massimo campionato francese). Si tratta di una squadra di grande tradizione con alle spalle oltre cento anni di storia e otto campionati nazionali vinti. Un avversario formidabile che la Rugby Rovigo Delta affronterà con grande impegno mettendo in campo la migliore formazione possibile. Il tecnico Polla Roux ha annunciato, infatti, il seguente quindici: Basson; Stanojevic, Pace, Duca, Calanchini; Bustos, Zanirato; Guzman, Persico, Anouer; Montauriol, Reato (cap.); Ravalle, Marzolla, Boccalon. A disposizione: Dolcetto, Golfetti, Datola, Foschi, Lubian, Zarattini, De Gaspari, Zorzi. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Intervista a Casellato

Articolo Successivo

comunicato petrarca rugby

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019