LA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA AFFRONTA L'AGEN

di Redazione 10/12/2010

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 45 del 10.12.2010 LA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO AFFRONTERÀ AGEN CON LA MIGLIOR FORMAZIONE POSSIBILE Sabato al Battaglini alle ore 15,00 la Femi-CZ Rugby Rovigo Delta è attesa ad un difficile confronto contro la formazione francese dell'Agen. I tifosi dei rossoblu non devono mancare a questo appuntamento con la SUA (Sporting Union Agen Lot-et-Garonne) che attualmente gioca nel Top 14 (il massimo campionato francese). Si tratta di una squadra di grande tradizione con alle spalle oltre cento anni di storia e otto campionati nazionali vinti. Un avversario formidabile che la Rugby Rovigo Delta affronterà con grande impegno mettendo in campo la migliore formazione possibile. Il tecnico Polla Roux ha annunciato, infatti, il seguente quindici: Basson; Stanojevic, Pace, Duca, Calanchini; Bustos, Zanirato; Guzman, Persico, Anouer; Montauriol, Reato (cap.); Ravalle, Marzolla, Boccalon. A disposizione: Dolcetto, Golfetti, Datola, Foschi, Lubian, Zarattini, De Gaspari, Zorzi. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

