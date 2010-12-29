Loading...

LA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA ORGANIZZA UN INCONTRO DI AGGIORNAMENTO TECNICO

di Redazione

29/12/2010

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 54 del 29.12.2010 LA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA ORGANIZZA UN INCONTRO DI AGGIORNAMENTO TECNICO Nel rispetto degli obbiettivi programmatici, allo scopo di contribuire alla crescita di tutto il rugby polesano, la Femi-CZ Rugby Rovigo Delta ha organizzato un incontro presso lo stadio M. Battaglini di Rovigo, che vedrà in veste di relatore il tecnico federale Prof. Carlo Orlandi sul tema: "L'analisi della partita in funzione della formazione del giocatore". L'appuntamento è previsto per il giorno 15.01.2011, presso lo stadio M. Battaglini di Rovigo, in occasione dell'incontro di Amlin Challenge Cup tra Femi-CZ Rugby Rovigo Delta e Gloucester Rugby Club. I tecnici invitati saranno ospiti della Società per tutta la giornata. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
