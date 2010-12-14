Loading...

LA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA RAFFORZA LA STRUTTURA DIRIGENZIALE

14/12/2010

TITOLO
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 46 del 14.12.2010 LA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA RAFFORZA LA STRUTTURA DIRIGENZIALE Continuando nel processo di rafforzamento della struttura societaria il CdA della Rugby Rovigo Delta, nella seduta di lunedì 13 dicembre u.s. ha nominato Amministratore Delegato l'ing. Antonio Zambelli . La decisione di affiancare la figura del Presidente con un A.D. è in linea con gli obbiettivi che la Società si è data fin dalla sua fondazione, con particolare riferimento alla necessità di attuare una gestione economica ed organizzativa attenta alle previsioni di bilancio e che riesca a porre le basi per un solido futuro. Radicare sempre di più la propria presenza nel territorio e, soprattutto, sviluppare in maniera proficua i legami con il mondo imprenditoriale, rimangono punti fondamentali. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
