LA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA RIPRENDE L'ATTIVITA' DOPO LA PAUSA NATALIZIA

27/12/2010

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 51 del 27.12.2010 LA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA RIPRENDE L'ATTIVITA' DOPO LA PAUSA NATALIZIA Dopo la pausa concessa ai giocatori in occasione delle festività natalizie la Femi-CZ Rugby Rovigo Delta riprende oggi la preparazione a ranghi pressoché completi. Salvo qualche imprevisto dovuto a malanni stagionali, tutti i giocatori sono in grado di riprendere la preparazione (lavoro differenziato per Pedrazzi). Al gruppo si è aggregato, in attesa di sottoscrivere l'accordo con i vertici della Società, il pilone Luigi Milani, originario de L'Aquila e proveniente dagli Aironi. Ufficializzati dall'ERC (European Rugby Club) i calendari della quinta e sesta giornata dell'Ammlin Challenge Cup. I rossoblu saranno impegnati al Battaglini il 15 gennaio 2011 contro gli inglesi del Gloucester Rugby alle ore 15,00, mentre un insolito giovedì 20 gennaio alle ore 20.45 vedrà la Femi-Cz Rugby Rovigo Delta scendere in campo a La Rochelle contro l'Atlantique Stade Rochellais. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
VENERDI' USCIRA' IN EDICOLA IL CALENDARIO DELLA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Celtic League: Benetton vs Aironi - LE FOTO

