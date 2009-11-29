La Femi Cz Rugby Rovigo domina, ma il derby va al Petrarca Padova

Petrarca Padova - Femi Cz Rugby Rovigo 18 - 17 Primo tempo: 6-7 Petrarca Padova: Acuna, Faggiotto (7' st Spragg), Patrizio, Bertetti (12' st Ambrosio), Ricciardi, Mercier, Leonardi, Padrò, Galatro, Ansell (7' st Bezzati), Filippini (31' st Targa) , Fletcher, Chistolini (7' st - 8' st Sclosa), Gatto (24' st Marchetto), Gastaldi. A disp: Billot, Caporello. All: Pasquale Presutti Femi Cz Rugby Rovigo: Basson, Sartoretto, Pratichetti, Pizarro, Bacchetti, Bustos, Travagli, Immelman, Van Der Merwe, Anouer (1' st Badocchi), Tumiati (23' st Barion), Reato, Ravalle (37' st Boccalon), Mahoney (39' st Damiano), De Marchi (32' st Buquete). A disp: Legora, Pedrazzi, De Gaspari. All: Casellato Arbitro: Giulio De Santis (Roma) Giudici di linea: Dordolo (Udine), Lento (Udine) Quarto uomo: Crivellini (Udine) Marcatori: pt 12' cp. Mercier (3-0); 15' m. Immelmann tr. Bustos (3-7); 20' cp. Mercier (6-7); st 3' m. Bacchetti tr. Bustos (6-14); 21' cp. Basson (6-17); 32' m. Gastaldi (11-17); 39' m. Ambrosio tr. Mercier (18-17) Calci: Mercier cp 2/3, tr1/2 (8 punti), Bustos cp 0/3, tr 2/2 (4 punti), Basson cp 1/2 (3 punti) Ammoniti: 30' pt Pizarro, 37' pt Chistolini, 8' st Spragg, 30' st Barion Man of the match: Braam Immelman (Rovigo) Punti conquistati in classifica: Petrarca Padova 4, Femi-CZ Rovigo 1 Spettatori: 1600 circa

La Femi Cz Rugby Rovigo regala spettacolo ed emozioni nel 142esimo derby col Petrarca Padova, ma la vittoria sfuma nel finale. I Bersaglieri dominano gran parte dell'incontro ma, alla fine, si vedono superare dai Tuttineri per un solo punto. Finisce 18-17 dopo che i padovani sono stati in grado di recuperare uno svantaggio di 9 punti.

L'incontro si sblocca dopo 12 minuti quando Mercier centra i pali con un piazzato per il temporaneo 3-0.

Rovigo risponde dopo tre minuti con una splendida azione corale: Ravalle parte verso la meta sulla fascia, Van Der Merwe porta avanti con i piedi il pallone passatogli dal compagno, Bacchetti recupera l'ovale e lo cede a Immelman che attraversa la linea di meta e si posiziona dietro l'acca prima di schiacciarlo a terra. Bustos trasforma: 3-7.

Al 20' Mercier accorcia le distanze con un piazzato: 6-7.

Il Rovigo continua a dominare anche nella ripresa. Dopo soli tre minuti, infatti, Bacchetti recupera al volo sulla sua fascia un pallone calciato nella sua direzione da Bustos, l'ala si invola in meta e, anche lui come Immelman, la appoggia a tera solo dopo essersi portato dietro i pali. Bustos trasforma: 6-14.

Al 21' Basson porta a 9 i punti di vantaggio con piazzato che vale il 6-17

Passano 9 minuti e il Rovigo perde Marco Barion per giallo, Padova ne approfitta trovando la meta con Gastaldi, non trasformata da Mercier.

Gli uomini di Casellato tengono duro, ma la fatica si fa sentire. Padova gioca sugli errori dei rodigini e a un minuto dalla fine Ambrosio trova la meta che può valere la vittoria per il Petrarca. Mercier trasforma e chiude il match sul 18-17.

Il direttore sportivo Andrea Scanavacca è comunque soddisfatto dei suoi ragazzi: "Abbiamo dominato fino al 75', dimostrando, ancora una volta, di fare un buon gioco dinamico e di movimento. Mi spiace per i ragazzi, che volevano la vittoria, ma sono orgoglioso di loro. Complimenti, comunque al Petrarca che ci ha creduto fino alla fine".

Anche il tecnico Umberto Casellato si dice "fiero dei ragazzi. Il risultato da ragione ai nostri avversari ma io sono orgoglioso di come ha giocato la mia squadra, che ha fatto vedere un ottimo rugby dando spettacolo. E' stata la più bella partita che abbiamo fatto finora".

Dello stesso avviso anche il capitano Tommaso Reato: "Al di là del risultato siamo comunque soddisfatti per il nostro gioco. Certo dobbiamo migliorare nella gestione dei finali di partita e imparare a evitare alcuni errori. Siamo comunque ancora a ridosso della zona play off e il campionato è ancora lungo. Ce la giocheremo fino alla fine".