La Femi-Cz Rugby Rovigo in lutto per la scomparsa di Dirk Naudè

di Redazione 18/01/2010

La Femi-Cz Rugby Rovigo è in lutto per la scomparsa dell’indimenticabile Dirk Naudè. Il campione rossoblu degli anni ‘70 si è spento sabato, nella sua terra, il Sudafrica, pochi giorni prima di compiere 57 anni. La storica seconda linea della Sanson Rovigo dei due scudetti del 1975 - 1976 e del 1978 - 1979 era nato a Porth Elizabeth il 23 gennaio 1953 e con i suoi 203 centimetri per 115 chilogrammi era il padrone della touche rodigina. Era arrivato a Rovigo nel 1975, a soli 23 anni, insieme al connazionale Os Weise, e con il forte pilone e altri compagni di squadra del calibro di Thomas, Quaglio, De Anna, Rossi e Salvan ha conquistato il titolo tricolore nella stagione 1975 - 1976 agli ordini del tecnico francese Julien Saby. Poi sulla panchina del Rovigo arrivò il gallese Carwin James, che soprannominò Naudè “The animal” e la furia del sudafricano, la sua efficacia in touche e la forza in mischia permisero al Rovigo di diventare campione d’Italia anche nel 1978 - 1979. La stagione 1980 - 1981 fu l’ultima per lui in maglia rossoblu, ma prima del ritorno in Sudafrica, dove ha chiuso la carriera, Naudè indosso anche quella della nazionale italiana nel “XV del Presidente” che sfidò gli All Blacks nel 1977. Poi si dedicò alla formazione di giovani campioni e proprio il suo impegno nel rugby giovanile lo riportò a Rovigo qualche anno fa al seguito di una formazione di giovani rugbisti sudafricani impegnati nel torneo Aldo Milani. Purtroppo non sarà più possibile vederlo camminare sull’erba del Battaglini perché sabato scorso un malore lo ha sorpreso durante una passeggiata con un amico vicino a Città del Capo, nei pressi della casa dove abitava con la famiglia. Naudè ora non c’è più, ma ha lasciato il segno sia dentro che fuori dal campo; per questo tutta la città si stringe intorno agli ex compagni e agli amici nel lutto per la sua scomparsa. E lo stesso fa la società che sta organizzando diverse iniziative per ricordare Naudè in occasione della partita di sabato con i Saracens, che si giocherà proprio nel giorno in cui Dirk avrebbe compiuto 57 anni.

