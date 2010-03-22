La Femi-Cz Rugby Rovigo prepara la partita con la Futura Park Roma
di Redazione
22/03/2010
Chiusa la Coppa Italia con la finale vinta dalla Benetton Treviso proprio allo stadio Mario Battaglini di Rovigo, tutte le squadre si rimettono al lavoro in vista della ripresa del campionato. Si giocherà sabato, infatti, la terza giornata di ritorno del campionato di Rugby d’Eccellenza Super 10 2009-2010, con la Femi-Cz Rugby Rovigo che ospita la Futura Park Rugby Roma, una delle avversarie dirette per la conquista dei play off scudetto. Oggi (lunedì 22) doppia seduta di allenamento per gli uomini di Umberto Casellato che, oltre al lavoro mattutino sul terreno del Battaglini, questa sera, a partire dalle 19.30, saranno impegnati allo stadio comunale di Badia Polesine in un allenamento congiunto col la Zhermack Badia, squadra che milita in A1. Domani (martedì 23) di nuovo doppia seduta di lavoro, mentre mercoledì giornata di riposo per tutti, giovedì mattina allenamento e venerdì rifinitura prima della partita con la Futura Park Rugby Roma fissata per sabato 27 marzo alle 15 allo stadio Mario Battaglini di Rovigo.
Articolo Precedente
Dal 3 al 10 Aprile il Quattro Nazioni U17
Articolo Successivo
Le Azzurre battono le gallesi 19 a 15
Redazione