Home Senza categoria La Femi-Cz Rugby Rovigo prepara la partita contro i Saracens

La Femi-Cz Rugby Rovigo prepara la partita contro i Saracens

di Redazione 18/01/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Archiviata la sconfitta con il Castres Olympique la Femi-Cz Rugby Rovigo è già al lavoro per preparare l’incontro di sabato con i Saracens, squadra al secondo posto del campionato inglese forte del successo sul Rugby Club Toulon nell’ultimo match di coppa. Programma intenso quello messo a punto dal tecnico rossoblu per cercare di affrontare al meglio Fabio Ongaro e compagni. Oggi (lunedì 18) e domani (martedì 19) doppia seduta di allenamento al campo, mercoledì giornata di riposo per tutti, giovedì si torna al lavoro mentre venerdì alle 15 è prevista la rifinitura. Sabato alle 15 il calcio d’inizio della partita Femi-Cz Rugby Rovigo - Saracens, valida per il sesto turno di Amlin Challenge Cup 2009-2010, arbitrato da Dudley Philips, con gli inglesi determinati a vincere per tentare di soffiare il primato al Toulon. Per quanto riguarda l’infermeria il tecnico dovrà fare a meno solo dei trequarti Andrea Sartoretto e Roberto Pedrazzi, entrambi fermi per problemi muscolari, mentre dovrebbe rientrare nel gruppo Luke Mahoney. Il mediano Roberto Pedrazzi, uscito dal campo per infortunio col Castres, stamattina si è allenato regolarmente e quindi dovrebbe essere della partita.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp