Home Senza categoria La Femi-Cz Rugby Rovigo prepara la sfida al Consiag I Cavalieri Prato

La Femi-Cz Rugby Rovigo prepara la sfida al Consiag I Cavalieri Prato

di Redazione 22/02/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La Femi-Cz Rugby Rovigo è tornata oggi al lavoro per preparare il match casalingo di domenica con il Consiag I Cavalieri Prato valido per la quarta giornata delle Coppa Italia 2010. L’incontro sarà fondamentale per il cammino dei Bersaglieri in Coppa, una vittoria, infatti, vorrebbe dire ottenere la qualificazione alla semifinale. Lo staff tecnico ha messo a punto un intenso programma di allenamento per preparare al meglio questa sfida cruciale. Oggi (lunedì 22) doppia seduta di allenamento al campo, sia la mattina che il pomeriggio; domani (martedì 23) ancora doppia seduta di allenamento con gli atleti impegnati la mattina alla palestra Gymnasia e, nella seconda parte della mattinata si lavorerà sulla velocità al campo di hockey in viale Tre Martiri, mentre il pomeriggio si torna al Battaglini. Mercoledì giornata di riposo mentre giovedì e venerdì si lavorerà la mattina, sabato allenamento di rifnitura e domenica alle 15.30 la partita con i toscani allo stadio Mario Battaglini. Sul fronte indisponibili assenti solo i cinque atleti impegnati con le nazionali: Riccardo Bocchino ancora al lavoro agli ordini di Nick Mallett per prepara il match contro la Scozia e i quattro Bersaglieri: Andrea Bacchetti, Andrea Pratichetti, Tommaso Reato e Pietro Travagli, che sono a Biella con l’Italia A per preparare la sfida di domenica con la Scozia A. Unico infortunato Pablo Calanchini a cui sono stati applicati cinque punti di sutura al sopracciglio dopo la partita col Gran Parma, il giocatore, comunque, dovrebbe essere recuperabile in tempo per l’incontro di domenica.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp