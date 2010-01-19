La Femi-Cz Rugby Rovigo ricorda Dirk Naudè
di Redazione
19/01/2010
La Femi-Cz Rugby Rovigo vuole ricordare il compianto Dirk Naudè, campione rossoblu del passato scomparso prematuramente. Sabato, giorno in cui Dirk avrebbe compiuto 57 anni, i Bersaglieri sono impegnati nel match casalingo di Amlin Challenge Cup con i Saracens. Proprio in questa occasione sarà tributato a Naudè il giusto omaggio. Anche grazie alla disponibilità e alla sensibilità della Erc, che ha dato il proprio via libera, sono state messe a punto diverse iniziative per ricordare il campione sudafricano. E’ già stata preparata una cartolina commemorativa con l’immagine e un breve testo, tradotto anche in inglese, su Dirk; questa verrà distribuita a tutti i tifosi quando entreranno allo stadio. Prima del match verrà deposto un mazzo di fiori davanti ai vecchi spogliatoi e si osserverà un minuto di silenzio a centrocampo a cui parteciperanno anche alcuni vecchi compagni di squadra di Naudè. Bersagliotto e le cheerleaders non faranno il consueto show pre partita, mentre verrà suonato l’inno dei Bersaglieri che sarà dedicato al campione scomparso. La mascotte, comunque, farà il suo ingresso in campo nell’intervallo per allietare i supporters inglesi e i bambini presenti allo stadio. I giocatori della Femi-Cz Rugby Rovigo, poi, dovrebbero scendere sul terreno di gioco col lutto al braccio. La società, poi, vuole dare a tutti i tifosi e gli appassionati la possibilità di esprimere il proprio ricordo del gigante buono sudafricano. Per questo è stato preparato un cartello su cui chiunque può lasciare il proprio pensiero. Il manifesto “Addio Dirk” è stato allestito nella segreteria dello stadio Battaglini, dove già a partire da stasera chiunque potrà recarsi per consegnare la propria dedica che verrà affissa sul cartello. Ma il momento clou sarà sabato, giorno della partita con i Saracens, quando il manifesto “Addio Dirk” sarà posizionato davanti agli spogliatoi vecchi, dove tutti potranno recarsi a fine primo tempo e al termine dell’incontro, per affiggere la propria testimonianza, ricordo o saluto. I messaggi, poi, saranno raccolti e pubblicati sul sito web della società www.rugbyrovigo.com. La società, inoltre, è vicina alla famiglia e testimonia il proprio cordoglio per la dolorosa scomparsa di un grande uomo e di un grandissimo giocatore che resterà indelebile nella gloriosa storia della Rugby Rovigo.
