La Femi-Cz Rugby Rovigo sfida il Magnetofield Gran Parma

di Redazione 18/02/2010

La Femi-Cz Rugby Rovigo scende in campo domani per l’incontro valido per la terza giornata di Coppa Italia 2010. Avversario di turno, per il match in notturna sul campo comunale di Badia, il Magnetofield Gran Parma. Dopo il rotondo successo all’esordio sul campo del XXV Aprile, ai danni dell’altra squadra di Parma, il Banca Monte, i rossoblu sono determinati a bissare la vittoria per continuare la scalata verso il primato del girone nel tentativo di arrivare a giocare la finale del torneo davanti al pubblico amico del Battaglini. Al termine dell’allenamento di rifinitura di questa mattina il tecnico Umberto Casellato ha scelto i 15 giocatori che scenderanno in campo dal primo minuto. Dopo la bella prestazione della scorsa settimana l’head coach dei Bersaglieri ha rinnovato la fiducia a tutto il reparto arretrato, continuando l’esperimento di Basson come secondo centro a fianco di Gabriel Pizarro e con Calanchini estremo. Mediana ancora tutta argentina con la coppia Bustos-Legora. Le novità sono nel pacchetto di mischia con una terza linea completamente rinnovata, Immelman torna a vestire la maglia numero 8 affiancato dall’esperto Barion e dal giovane Edoardo Lubian. Prima linea esperta con Boccalon e Dolcetto piloni, Damiano tallonatore. In panchina ancora il giovane Datola che ha fatto il suo esordio negli ultimi minuti del match con il Banca Monte. Il XV titolare: Pablo CALANCHINI; Andrea BACCHETTI, Stefan BASSON, Gabriel PIZARRO, Marcello DE GASPARI; German BUSTOS, Juan Cruz LEGORA; Braam IMMELMAN, Marco BARION, Edoardo LUBIAN; Mark BURMAN, Tommaso REATO; Giovanni BOCCALON, Flavio DAMIANO, Rik DOLCETTO. A disposizione: Luke MAHONEY, Massimiliano RAVALLE, Daniele TUMIATI, Younes ANOUER, Pietro TRAVAGLI, Andrea PRATICHETTI, Andrea SARTORETTO, Giuseppe DATOLA. Calcio d’inizio alle 19 sul campo del comunale di Badia Polesine, l’incontro sarà diretto dall’arbitro Damasco di Napoli. La Femi-Cz Rugby Rovigo ringrazia ancora una volta la Zhermack Badia e l’amministrazione comunale di Badia per l’ospitalità.

