La Femi Cz Rugby Rovigo su Delta Radio

di Redazione 02/12/2009

La Femi Cz Rugby Rovigo ora è anche in radio. Partirà sabato, in occasione della partita casalinga contro Consiag I Cavalieri Prato, la nuova iniziativa della società in collaborazione con il media partner Delta Radio. Una diretta radiofonica di circa tre ore (dalle 14.30 alle 17.30) dal campo, con aggiornamenti in tempo reale, interviste ai protagonisti e ai tifosi e intrattenimento. Non una radiocronaca vera e propria, bensì una diretta fuori dagli studi, un programma di intrattenimento rivolto a tutti, non solo a tifosi e appassionati, che animerà il sabato pomeriggio degli ascoltatori di Delta Radio, e al contempo li informerà sul match dei Bersaglieri e su ciò che accade allo stadio Battaglini, senza dimenticare gli aggiornamenti dagli altri campi del Super 10. A condurre la trasmissione Gimmi Bragaglia, lo speaker della squadra rossoblù, e Gloria Violati Tescari. Due voci che faranno sentire in tutto il polesine quelle delle migliaia di tifosi che partita dopo partita sostengono la squadra. Per annunciare l’evento, che si ripeterà in occasione di ogni match casalingo, all’interno del palinsesto di Delta Radio sono già in rotazione diversi promo. Appuntamento sabato allo stadio Battaglini, e su Delta Radio.

