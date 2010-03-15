Home Senza categoria La Femi-Cz Rugby Rovigo torna al lavoro in vista del campionato

di Redazione 15/03/2010

di Redazione 15/03/2010

Archiviata la sconfitta nel derby col Petrarca che è costata la finale di Coppa Italia la Femi-Cz Rugby Rovigo torna al lavoro per preparare al meglio la seconda parte di campionato. Prossimo impegno per i Bersaglieri è la sfida interna con la Futura Park Rugby Roma, prevista per sabato 27 marzo. Il club romano segue il Rovigo in classifica per soli due punti ed è una delle contendenti dirette per l’accesso ai play off. I giocatori, agli ordini dello staff tecnico sono tornati oggi (lunedì 15 marzo) al lavoro con una doppia seduta di allenamento, mattutina e pomeridiana, sul campo del Battaglini; stesso programma previsto per domani (martedì 16 marzo), mentre mercoledì giornata di riposo. Si torna al lavoro giovedì e venerdì i giocatori saranno impegnati in un’amichevole con la Zhermack Badia.

