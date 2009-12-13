La Femi Cz Rugby Rovigo torna al lavoro per prerarare il match casalingo con il Toulon
di Redazione
13/12/2009
La Femi Cz Rugby Rovigo torna domani al lavoro per preparare il match di ritorno con il Toulon, valido per il quarto turno di Amlin Challenge Cup 2009-2010 e ultimo impegno agonistico prima della pausa per le festività. Importante sarà mettere da parte la delusione dopo la sconfitta e concentrarsi sul lavoro per onorare la maglia nel match che andrà in scena al Battaglini. Unici assenti Tommaso Reato, in viaggio di nozze, e Gonzalo Buquete, che rientrerà dalla Francia dopo l’operazione al polso a seguito dell’infortunio che lo terrà lontano dal terreno di gioco fino a fine stagione. Domani (lunedì 14) si parte alle 10.30 con la riunione per analizzare la partita di Tolone, a seguire fitness per tutti. Si torna in campo alle 15 per il lavoro sul campo. Doppia seduta anche martedì con la mattinata dedicata al lavoro prima in palestra e poi sul campo, mentre il pomeriggio sarà dedicato al perfezionamento dei singoli reparti a cui seguirà una partitella. Mercoledì turno di riposo, per tornare sul campo giovedì mattina alle 10 con una seduta che si concluderà mettendo alla prova i calciatori. Venerdì pomeriggio rifinitura prima del match con i non convocati che lavoreranno in palestra. Sabato alle 15, allo stadio Mario Battaglini, l’incontro con il Rugby Club Toulon e domenica giornata libera per tutti per recuperare le forze dopo il doppio impegno europeo.
Articolo Precedente
Livorno sconfitto a Firenze. Commento e tabellino.
Articolo Successivo
Stagione finita per il pilone della Femi Cz Rugby Rovigo, Gonzalo Buquete
Redazione