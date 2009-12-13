Home Senza categoria La Femi Cz Rugby Rovigo torna al lavoro per prerarare il match casalingo con il Toulon

La Femi Cz Rugby Rovigo torna al lavoro per prerarare il match casalingo con il Toulon

di Redazione 13/12/2009

La Femi Cz Rugby Rovigo torna domani al lavoro per preparare il match di ritorno con il Toulon, valido per il quarto turno di Amlin Challenge Cup 2009-2010 e ultimo impegno agonistico prima della pausa per le festività. Importante sarà mettere da parte la delusione dopo la sconfitta e concentrarsi sul lavoro per onorare la maglia nel match che andrà in scena al Battaglini. Unici assenti Tommaso Reato, in viaggio di nozze, e Gonzalo Buquete, che rientrerà dalla Francia dopo l’operazione al polso a seguito dell’infortunio che lo terrà lontano dal terreno di gioco fino a fine stagione. Domani (lunedì 14) si parte alle 10.30 con la riunione per analizzare la partita di Tolone, a seguire fitness per tutti. Si torna in campo alle 15 per il lavoro sul campo. Doppia seduta anche martedì con la mattinata dedicata al lavoro prima in palestra e poi sul campo, mentre il pomeriggio sarà dedicato al perfezionamento dei singoli reparti a cui seguirà una partitella. Mercoledì turno di riposo, per tornare sul campo giovedì mattina alle 10 con una seduta che si concluderà mettendo alla prova i calciatori. Venerdì pomeriggio rifinitura prima del match con i non convocati che lavoreranno in palestra. Sabato alle 15, allo stadio Mario Battaglini, l’incontro con il Rugby Club Toulon e domenica giornata libera per tutti per recuperare le forze dopo il doppio impegno europeo.

