Home Senza categoria LA FEMI-CZ VEA AFFRONTA IL CAMMI CALVISANO PER CONSERVARE IL POSTO NEI PLAY OFF

LA FEMI-CZ VEA AFFRONTA IL CAMMI CALVISANO PER CONSERVARE IL POSTO NEI PLAY OFF

di Redazione 24/03/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 99 del 24.03.2012 LA FEMI-CZ VEA AFFRONTA IL CAMMI CALVISANO PER CONSERVARE IL POSTO NEI PLAY OFF Nella conferenza stampa di presentazione della V giornata del girone di ritorno il Presidente Francesco Zambelli, dopo aver illustrato le iniziative programmate per trasformare il momento sportivo in "evento" in grado di cementare il rapporto con il pubblico e con gli sponsor, ha rivolto l'attenzione sulla gara sottolineando come la stessa rappresenti, per la squadra, una grande opportunità per dimostrare il proprio valore. Il tecnico Paul Roux ha ricordato che i componenti lo staff e la squadra sono consapevoli dell'importanza dell'incontro. Gli allenamenti si sono svolti in un clima sereno e la speranza espressa dal tecnico è quella di vedere i ragazzi divertirsi in campo. Nel frattempo appaiono concentrati e si applicano al massimo. Si dovrà conservare l'attenzione su ogni dettaglio e mantenere nel mirino l'obbiettivo prefissato. Tutti sono pronti a fare del proprio meglio. Il D.S. Alejandro Canale ha ribadito di avere fiducia nello staff tecnico e nella squadra e di ritenere questo gruppo in grado di raggiungere gli obbiettivi prefissati. Per affrontare il Cammi Calvisano, che scende a Rovigo da primo in classifica, sono stati scelti i seguenti giocatori:S. Basson ; C. Pavan, S. Pace, J. Van Niekerk, A. Bacchetti; G. Bustos, M. Zanirato; H. Scholtz, F. Cristiano, A. Persico; J. Montauriol, D. Tumiati; A. Ceglie , L. Mahoney (cap.), N. Quaglio. A disposizione: D. Giazzon, O. Lombardi, M. Ravalle, , E. Lubian, M. Wilson, D. Duca, R. Pedrazzi, M. Maran. Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

Condividi Facebook Twitter Whatsapp