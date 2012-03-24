Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

LA FEMI-CZ VEA AFFRONTA IL CAMMI CALVISANO PER CONSERVARE IL POSTO NEI PLAY OFF

Redazione Avatar

di Redazione

24/03/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 99 del 24.03.2012 LA FEMI-CZ VEA AFFRONTA IL CAMMI CALVISANO PER CONSERVARE IL POSTO NEI PLAY OFF Nella conferenza stampa di presentazione della V giornata del girone di ritorno il Presidente Francesco Zambelli, dopo aver illustrato le iniziative programmate per trasformare il momento sportivo in "evento" in grado di cementare il rapporto con il pubblico e con gli sponsor, ha rivolto l'attenzione sulla gara sottolineando come la stessa rappresenti, per la squadra, una grande opportunità per dimostrare il proprio valore. Il tecnico Paul Roux ha ricordato che i componenti lo staff e la squadra sono consapevoli dell'importanza dell'incontro. Gli allenamenti si sono svolti in un clima sereno e la speranza espressa dal tecnico è quella di vedere i ragazzi divertirsi in campo. Nel frattempo appaiono concentrati e si applicano al massimo. Si dovrà conservare l'attenzione su ogni dettaglio e mantenere nel mirino l'obbiettivo prefissato. Tutti sono pronti a fare del proprio meglio. Il D.S. Alejandro Canale ha ribadito di avere fiducia nello staff tecnico e nella squadra e di ritenere questo gruppo in grado di raggiungere gli obbiettivi prefissati. Per affrontare il Cammi Calvisano, che scende a Rovigo da primo in classifica, sono stati scelti i seguenti giocatori:S. Basson ; C. Pavan, S. Pace, J. Van Niekerk, A. Bacchetti; G. Bustos, M. Zanirato; H. Scholtz, F. Cristiano, A. Persico; J. Montauriol, D. Tumiati; A. Ceglie , L. Mahoney (cap.), N. Quaglio. A disposizione: D. Giazzon, O. Lombardi, M. Ravalle, , E. Lubian, M. Wilson, D. Duca, R. Pedrazzi, M. Maran. Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby

Articolo Successivo

comunicato petrarca rugby

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019