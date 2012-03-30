Home Senza categoria LA FEMI-CZ VEA CON IL PRATO ALLA RICERCA DI CONFERME

LA FEMI-CZ VEA CON IL PRATO ALLA RICERCA DI CONFERME

di Redazione 30/03/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 103 del 30.03.2012 LA FEMI-CZ VEA CON IL PRATO ALLA RICERCA DI CONFERME Superato lo scoglio Calvisano la Femi-CZ Vea R. Rovigo Delta si recherà a Prato per trovare conferma ai progressi evidenziati domenica. Tutto l'ambiente è consapevole delle difficoltà che aspettano, sabato alle 16,00, i giocatori rodigini allo Stadio Chersoni di Iolo e che, pertanto, per tornare a casa con la vittoria in tasca sarà necessario migliorarsi ancora dimostrando concentrazione, attenzione ai particolari, disciplina, sagacia tattica e buttando il cuore oltre l'ostacolo rappresentato da questa squadra avversaria che in questo campionato ha dimostrato maturità ed equilibrio meritando, sul campo, l'attuale primo posto in classifica. Sarà una sfida dura da vincere, ma questi bersaglieri hanno tutto quel che serve per imporsi in terra toscana e il tifo rodigino non li lascerà soli. Per questo confronto con Estra I Cavalieri Prato, Polla Roux deve risolvere un paio di dubbi legati alle condizioni fisiche, 25 i convocati per questa probabile formazione: S. Basson ; C. Pavan, S. Pace, J. Van Niekerk, A. Bacchetti; D. Duca, M. Zanirato; H. Scholtz, F. Cristiano, A. Persico; J. Montauriol, D. Tumiati (M. Ferro); A. Ceglie , D. Giazzon, N. Quaglio. A disposizione: L. Mahoney, O. Lombardi, M. Ravalle, M. Ferro, M. Maran, S. Ciochina, E. Lubian, M. Wilson, R. Pedrazzi, C. Bovolenta. Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

Condividi Facebook Twitter Whatsapp