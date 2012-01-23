Loading...

LA FEMI-CZ VEA IN TV IL MARTEDI' E GIOVEDI' SERA

23/01/2012

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 71 del 23.01.2012 LA FEMI-CZ VEA IN TV IL MARTEDI' E GIOVEDI' SERA La Femi-CZ Vea R. Rovigo Delta e Teleestense hanno raggiunto un accordo per la trasmissione delle partite della squadra rossoblu. Andranno in differita il martedì sera alle ore 22,00 sul canale VENETOOGGI gli incontri del fine settimana precedente. Questa settimana è prevista la trasmissione dell'incontro casalingo con i London Wasps. Al giovedì sera su TELEESTENSE alle 21,30 andrà in onda una trasmissione di approfondimento di 30' prodotta dalla Rugby Rovigo Delta in collaborazione con Try Entertainment che proporrà servizi ed interviste a giocatori e tecnici ambientata nella CLUB HOUSE presso lo stadio Battaglini. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi
