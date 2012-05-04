Loading...

LA FEMI-CZ VEA SFIDA CALVISANO PER ACCEDERE ALLA FINALE

Redazione Avatar

di Redazione

04/05/2012

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 C.S. 125 del 04.05.2012 SEMIFINALE: LA FEMI-CZ VEA SFIDA CALVISANO PER ACCEDERE ALLA FINALE Si gioca al San Michele di Calvisano il secondo round di semifinale per avere il diritto di contendersi lo scudetto del Campionato Italiano di Rugby Eccellenza nelle finali che inizieranno il 12 maggio. I sei punti di vantaggio sono pochi per dormire sugli allori, ma quello che ha detto il campo a Rovigo può indicare ai rossoblu la strada per proseguire il cammino. Nessun risultato è scontato ed alla fine la vittoria andrà alla squadra che avrà dimostrato di volerla di più. Non ci sono diritti acquisiti, né squadre predestinate, ma solo ottanta minuti da vivere intensamente mantenendo concentrazione e spendendo tutte le energie psico-fisiche disponibili. I giovani dovranno portare il loro entusiasmo, mentre i più esperti dovranno guidarli con l'esempio. Polla Roux affida le sorti della Femi-CZ Vea ai seguenti giocatori: Basson; Pavan, Pedrazzi, Van Niekerk, Bacchetti; Duca, Wilson; Scholtz, Cristiano, Persico; Maran, Tumiati; Ceglie, Mahoney (cap.), Quaglio. A disposizione: Giazzon, Boccalon, Lombardi, Barion, Ferro, Lubian E., Zanirato Mi., Lubian L.. I tifosi rossoblu faranno sentire sugli spalti del San Michele tutto l'amore che Rovigo prova per la sua squadra; gli uomini in campo non saranno lasciati soli. Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi
