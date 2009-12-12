La Festa del ringraziamento 2009 della Femi Cz Rugby Rovigo
di Redazione
12/12/2009
Dopo la Rugby Rovigo Big Night dello scorso 6 settembre, la grande festa di presentazione della squadra e delle novità di questa stagione, continuano le iniziative della Femi Cz Rugby Rovigo dedicate ai tifosi. E’ programmata per sabato 19 dicembre la Festa del ringraziamento 2009, l’evento è dedicato a tutti gli abbonati che sostengono la società in questa stagione. L’occasione è di quelle da non lasciarsi scappare con gli abbonati come festeggiati e il Rugby Club Toulon di Johnny Wilkinson ospite d’onore della giornata. I giocatori e lo staff della squadra francese, infatti, saranno a Rovigo per l’incontro valido per il quarto turno di Amlin Challenge Cup 2009-2010 e, nell’occasione, parteciperanno alla festa organizzata dalla Femi Cz Rugby Rovigo per ringraziare la risorsa più preziosa della società: i tifosi, e in particolare gli abbonati. L’appuntamento è per sabato alle 13.30 allo stadio Mario Battaglini di via Alfieri 46, a Rovigo, per un piccolo rinfresco pre-partita organizzato nella sala consiliare dell’impianto. Nell’occasione tutti gli abbonati potranno ritirare i numerosi gadget compresi nei vari pacchetti. Per maggiori informazioni tutti gli abbonati possono contattare la segreteria della società al numero 0425699136 oppure mandare una mail all’indirizzo e-mail: [email protected]
