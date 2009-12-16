La Festa del ringraziamento della Femi Cz Rugby Rovigo e gli aggiornamenti su Delta Radio
di Redazione
16/12/2009
Sale l’attesa per la partita tra Femi Cz Rugby Rovigo e Rugby Club Toulon, valido per il quarto turno di Amlin Challenge Cup 2009-2010, programmata per sabato alle 15 allo stadio Mario Battaglini di Rovigo. E per gli abbonati sarà un doppio momento di festa. Prima della partita, infatti, è prevista la Festa del ringraziamento, dedicata proprio a tutti coloro che hanno acquistato un abbonamento stagionale. L’occasione è di quelle da non lasciarsi scappare con gli abbonati come festeggiati e il Rugby Club Toulon di Johnny Wilkinson, Felipe Contepomi e Tana Umaga ospite d’onore della giornata. I giocatori e lo staff della squadra francese, infatti, saranno a Rovigo per l’incontro di Amlin Challenge Cup e, nell’occasione, parteciperanno alla festa organizzata dalla Femi Cz Rugby Rovigo per ringraziare la risorsa più preziosa della società: i tifosi, e in particolare gli abbonati. L’appuntamento è per sabato alle 13.30 allo stadio Mario Battaglini di via Alfieri 46, a Rovigo, per un piccolo rinfresco pre-partita organizzato nella sala consiliare dell’impianto. Nell’occasione tutti gli abbonati potranno ritirare i numerosi gadget compresi nei vari pacchetti. Per maggiori informazioni tutti gli abbonati possono contattare la segreteria della società al numero 0425699136 oppure mandare una mail all’indirizzo e-mail: [email protected]. Dopo la festa tutta l’attenzione si concentrerà sul match, che potrà essere seguito anche via radio e sul web. Prosegue infatti, dopo il debutto nell’occasione dell’incontro di Super 10 con il Consiag I Cavalieri Prato, la nuova iniziativa della società in collaborazione con il media partner Delta Radio. Una diretta radiofonica di circa tre ore (dalle 14.30 alle 17.30) dal campo, con aggiornamenti in tempo reale, interviste ai protagonisti e ai tifosi e intrattenimento. Non una radiocronaca vera e propria, bensì una diretta fuori dagli studi, un programma di intrattenimento rivolto a tutti, non solo a tifosi e appassionati, che animerà il sabato pomeriggio degli ascoltatori di Delta Radio, e al contempo li informerà sul match dei Bersaglieri e su ciò che accade allo stadio Battaglini. A condurre la trasmissione Gimmi Bragaglia, lo speaker della squadra rossoblù, e Gloria Violati Tescari. Due voci che faranno sentire in tutto il polesine quelle delle migliaia di tifosi che partita dopo partita sostengono la squadra. Gli aggiornamenti in tempo reale sul risultato dell’incontro potranno essere seguiti anche sull’homepage del sito web della società: www.rugbyrovigo.com, come già avvenuto con successo nel match con il Prato e quello di andata con il Toulon. La voce della Rugby Rovigo arriva sempre più lontano, ma il modo migliore per gustarsi le imprese dei Bersglieri è dal vivo, cioè allo stadio; come fanno tutti gli abbonati a cui è dedicata la Festa del ringraziamento di sabato.
Articolo Precedente
Montepaschi Viadana a Swansea per riscattare la sconfitta di Reggio Emilia.
Articolo Successivo
Livorno gioca a San Donà l'ultima gara di un 2009 positivo.
Redazione