Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

LA FIR IN SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE DELL'EMILIA

Redazione Avatar

di Redazione

31/05/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
LA FIR IN SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE DELL’EMILIA Roma – La Federazione Italiana Rugby, a seguito del tragico terremoto che ha colpito nei giorni scorsi la Regione Emilia Romagna, ha deciso di devolvere la somma di 50.000€ al conto corrente speciale attivato dal main sponsor federale Cariparma a sostegno dei territori colpiti dal sisma. Chiunque desiderasse contribuire, insieme a FIR, a sostenere la popolazione emiliana con un aiuto concreto, può donare la cifra desiderata con un bonifico al conto corrente “Emergenza Terremoto” con IBAN IT87U0623012700000036931013 Ogni cifra donata verrà automaticamente raddoppiata. La FIR informa inoltre se, come ci si auspica, il Cariparma Test Match Italia v Australia del prossimo 24 novembre verrà disputato allo Stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna, una parte dell’incasso verrà devoluto alle popolazioni colpite dal sisma. “Come già tre anni fa per la tragedia in Abruzzo la FIR vuole contribuire concretamente a sostenere tutti coloro che stanno attraversando un momento di grave difficoltà. Abbiamo deciso di aderire all’iniziativa lanciata da Cariparma perché vogliamo essere vicini alla popolazione dell’Emilia, che sono certo saprà rialzarsi da questa immane tragedia che l’ha colpita, e mi auguro che la Federazione potrà contribuire ulteriormente alla ricostruzione e lanciare un importante segnale di ritorno alla normalità giocando a Bologna la partita di novembre contro i Wallabies australiani” ha dichiarato il Presidente della FIR, Giancarlo Dondi.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

SPECIALE CAMPAGNA TICKETING DAL 4 GIUGNO

Articolo Successivo

MONDIALE U20, &quot;SUDAFRICA 2012&quot; SU RAI SPORT 2

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019