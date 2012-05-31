Home Senza categoria LA FIR IN SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE DELL'EMILIA

LA FIR IN SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE DELL'EMILIA

di Redazione 31/05/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

LA FIR IN SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE DELL’EMILIA Roma – La Federazione Italiana Rugby, a seguito del tragico terremoto che ha colpito nei giorni scorsi la Regione Emilia Romagna, ha deciso di devolvere la somma di 50.000€ al conto corrente speciale attivato dal main sponsor federale Cariparma a sostegno dei territori colpiti dal sisma. Chiunque desiderasse contribuire, insieme a FIR, a sostenere la popolazione emiliana con un aiuto concreto, può donare la cifra desiderata con un bonifico al conto corrente “Emergenza Terremoto” con IBAN IT87U0623012700000036931013 Ogni cifra donata verrà automaticamente raddoppiata. La FIR informa inoltre se, come ci si auspica, il Cariparma Test Match Italia v Australia del prossimo 24 novembre verrà disputato allo Stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna, una parte dell’incasso verrà devoluto alle popolazioni colpite dal sisma. “Come già tre anni fa per la tragedia in Abruzzo la FIR vuole contribuire concretamente a sostenere tutti coloro che stanno attraversando un momento di grave difficoltà. Abbiamo deciso di aderire all’iniziativa lanciata da Cariparma perché vogliamo essere vicini alla popolazione dell’Emilia, che sono certo saprà rialzarsi da questa immane tragedia che l’ha colpita, e mi auguro che la Federazione potrà contribuire ulteriormente alla ricostruzione e lanciare un importante segnale di ritorno alla normalità giocando a Bologna la partita di novembre contro i Wallabies australiani” ha dichiarato il Presidente della FIR, Giancarlo Dondi.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp