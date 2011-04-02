Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

LA FORMAZIONE CHE DOVRA' DIFENDERE IL PRIMO POSTO

Redazione Avatar

di Redazione

02/04/2011

TITOLO
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 86 del 02.04.2011 FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA: LA FORMAZIONE CHE DOVRA' DIFENDERE IL PRIMO POSTO Domenica alle ore 15, allo stadio Plebiscito di Padova, arbitro Mathieu Raynal (Francia), G.d.l. Mitrea (Treviso) e Mariotti (Ferrara) Quarto Uomo: Valbusa (Torino), la Femi-CZ Rugby Rovigo Delta, alla caccia della decima vittoria consecutiva, affronterà Il Petrarca con la seguente formazione: 15 - Stefan Basson; 14 - Pablo Calanchini, 13 - Samuele Pace, 12 - Joe Van Niekerk, 11 - Andrea Bacchetti; 10 - German Bustos, 9 - Michele Zanirato; 8 - Josè Augustin Guzman, 7 - Edoardo Lubian, 6 - Aaron Persico; 5 - Jean-François Montauriol, 4 - Tommaso Reato; 3 - Vittorio Golfetti, 2 - Luke Mahoney (Cap.), 1 - Luigi Milani. A Disposizione: 16 - Nicola Marzolla, , 17 - Giovanni Boccalon, 23 Massimiliano Ravalle, 18 - Daniele Tumiati, 19 - Marco Barion, 20 - Alberto Zorzi, 21 - Juan Cruz Legora , 22 - Roberto Pedrazzi. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
