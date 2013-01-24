Home Senza categoria LA FORMAZIONE DEI CAVALIERI DI PRATO PER ROMA

di Redazione 24/01/2013

FIAMME ORO vs ESTRA I CAVALIERI Sabato 26 gennaio Estra I Cavalieri saranno di scena a Roma, Dopo aver chiuso la parentesi europea di Amlin Challenge Cup, Estra I Cavalieri sono pronti a tornare a difendere il primato in classifica conquistato a inizio gennaio contro Mogliano con una grande prestazione corale. L'obiettivo del gruppo di De Rossi e Frati è quello di chiudere il girone di andata con una vittoria convincente contro le Fiamme Oro per conservare il primo posto e aggiudicarsi il titolo di “campione di inverno” conquistato grazie alle vittorie ottenute negli scontri diretti contro Calvisano, Viadana, Padova e Mogliano. Le Fiamme Oro arrivano a questa sfida in un buon momento di forma, avendo chiuso il Trofeo Eccellenza con una bella vittoria contro L'Aquila (32-0) e avendo sconfitto la Lazio nel derby dell'ultima giornata di campionato. “Sono cresciuti molto nell'ultimo periodo” commenta Frati “ la mano di Presutti si sta facendo sentire: sono preparati fisicamente e molto concreti nel loro gioco. Io e Andrea abbiamo chiesto ai nostri giocatori di dimostrare sul campo che giocare le partite di Amlin Challenge Cup ci serve per migliorare in campionato, dove dobbiamo essere bravi a mantenere la stessa mentalità e intensità che mettiamo in Europa per tutti gli ottanta minuti.” I Cavalieri, sempre senza Majstorovic, McCann e Vezzosi, possono contare su una prima linea al completo e sui due nuovi acquisti arrivati in settimana che partiranno subito titolari sabato: l'apertura italiana Simone Matzeu ('92), che in questa occasione giocherà come estremo lasciando spazio a Ragusi al n°10, e il centro neozelandese Lupeni Siale ('85), arrivato in buona forma dall'Australia. A Roma si giocherà su un campo sintetico al quale i capitolini saranno sicuramente più abituati, visto anche che ai Cavalieri non è stata accordata la disponibilità per allenarsi sul campo sintetico comunale di Sesto Fiorentino per la rifinitura pre-gara, ma non sarà un'alibi perchè potrebbe esaltare le doti atletiche dei due “folletti” neozelandesi e, guardando a Colorno contro i Crociati, in quell'occasione fu disputata un'ottima gara su un terreno simile. Formazione annunciata: Matzeu, Tempestini, Siale, Ngawini, Sepe, Ragusi, Patelli (k), Bernini, Ruffolo, Saccardo, Nifo, Cavalieir, Roan, Giovanchelli, Borsi Panchina: Cannone, Lupetti, Boscolo, Petillo, Frati, Lunardi, Pelizzari, Pozzi Rugby Club I Cavalieri Ufficio Stampa

