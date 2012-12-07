LA FORMAZIONE DEI CROCIATI RUGBY PER PETRARCA
di Redazione
LA FORMAZIONE DEI CROCIATI RUGBY PER PETRARCA MAZZARIOL: “CONTRO PADOVA DOBBIAMO CONTINUARE IL PERCORSO DI CRESCITA” Parma, 7 dicembre 2012 – I Crociati Rugby, reduci dalla buona prova in campionato con il Petrarca Padova dove con un pizzico di fortuna avrebbero potuto cogliere un punto prezioso se non qualcosa di più, ritrovano proprio la formazione patavina per il terzo turno del trofeo Eccellenza. La formazione ducale ha colto in questo trofeo l’unica affermazione stagionale battendo a Noceto il San Donà e ha sicuramente voglia di continuare a far bene, confermando i progressi evidenziati nell’ultimo turno di campionato. Non sarà facile farlo sul campo del Padova ma le motivazioni non mancano come spiega coach Mazzariol: “Dopo aver disputato la partita di campionato contro Padova si passa al Trofeo d'Eccellenza che vedrà i Crociati impegnati ancora contro il Petrarca per ben altre due volte consecutive. Consideriamo questa una fortuna perché l'avversario che abbiamo incontrato domenica scorsa si è dimostrato tosto come ci attendevamo e, nonostante le pessime condizioni meteo in cui si è giocato il match, si è vista in campo la volontà di giocare di entrambe squadre, per questo motivo crediamo che continuare questo confronto con la compagine veneta possa in questo momento far proseguire il nostro percorso di crescita”. Nel XV di partenza dovrebbe ritornare dal primo minuto Violi, reduce dall’infortunio patito più di un mese fa a Viadana, pronto a giocare all’apertura con Michel mediano di mischia, Gennari all’ala e il ritorno di Pedrazzani in seconda linea. Spazio anche a Ferraris , Singh e Giovanelli. Questi i probabili 15 che sfideranno il Petrarca (sabato 8 dicembre ore 15.00): 15 Ferrini 14 Albertini 13 Magri 12 Casalini 11 Gennari 10 Violi 9 Michel 8 Giovanelli 7 Rimpelli 6 Ferraris 5 Lemkus 4 Pedrazzani 3 Singh 2 Silvestri 1 Goegan. A disposizione: 16 Manghi 17 Grassotti 18 Dell'Acqua 19 Sciacca 20 Zucconi 21 Alberghini 22 En Naour 23 Ferrari Jacopo Della Palma Press Office Crociati Rugby [email protected] 346-0281700 348-7675870 [SUBSCRIPTIONS]
