Home Senza categoria LA FORMAZIONE DEL ROVIGO

LA FORMAZIONE DEL ROVIGO

di Redazione 20/05/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA Stagione Sportiva 2010-2011 Comunicato stampa n. 109 del 20.05.2011 CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2° SEMIFINALE: LA FORMAZIONE DEL ROVIGO Polla Roux, tecnico della Femi-CZ Rugby Rovigo Delta, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Le due semifinali di sabato e domenica scorsa insegnano che nulla è deciso fino al termine dell'incontro. Per questo i quindici che saranno schierati e gli otto della panchina dovranno mantenere la massima disciplina fino al fischio finale. Abbiamo lavorato duramente durante tutta la stagione e non intendiamo sprecare i sacrifici fatti. La città ci è vicina ed il pubblico sarà quello delle grandi occasioni. È nostra intenzione ricambiarlo del grande affetto con una prestazione esemplare. I giocatori sono pronti e affronteranno l'avversario con grande rispetto, ma anche con la consapevolezza che l'obiettivo della finale è alla nostra portata." L'incontro è confermato per le 17 e 30 (cancelli aperti alle 15 e 30). In attesa della rifinitura di questa sera, al termine della quale l'allenatore Polla Roux annuncerà la formazione che scenderà in campo e gli otto a disposizione, si può, per ora, ipotizzare che i rossoblu si schiereranno con questi 15: Basson; Stanojevic, Pedrazzi, Van Niekerk, Bacchetti; Bustos, Legora; Guzman, Lubian, Persico; Montauriol, Reato; Golfetti, Damiano, Boccalon. Tra gli accreditati per entrare nei 23: Quaglio, Milani, Ravalle, Mahoney, Foschi, Tumiati, Barion, Anouer, Zanirato, Pace, Duca, Calanchini, Zorzi, De Gaspari. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

Condividi Facebook Twitter Whatsapp