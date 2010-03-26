Home Senza categoria La formazione della Femi-Cz Rugby Rovigo contro la Futura Park Rugby Roma

di Redazione 26/03/2010

Dopo la sosta per il 6 Nazioni e per la Coppa Italia riprende il campionato di rugby d’Eccellenza Super 10. I Bersaglieri ospitano allo stadio Mario Battaglini la Futura Park Rugby Roma, nell’incontro valido per la terza giornata di ritorno. La squadra di Carlo Pratichetti segue i rossoblu di soli due punti in classifica ed è una delle concorrenti dirette per la corsa ai play off, per questo per la Rugby Rovigo sarà fondamentale vincere per restare attaccati al treno spareggi scudetto, senza perdere ulteriori punti al Battaglini. I precedenti tra le due squadre sono in tutto 77, con 43 vittorie della Rugby Rovigo, di cui 29 in casa, 9 pareggi e 25 vittorie della Rugby Roma Olimpic, di cui solo 5 in trasferta. Furono i Bersaglieri ad aggiudicarsi il match d’andata allo stadio Tre Fontane per 26-27. Al termine dell’allenamento di rifinitura di questo pomeriggio il tecnico della Femi-Cz Rugby Rovigo Umberto Casellato ha scelto i 15 titolari che affronteranno il club romano: 15 Stefan BASSON; 14 Pablo CALANCHINI, 13 Roberto PEDRAZZI, 12 Gabriel PIZARRO, 11 Marcello DE GASPARI; 10 German BUSTOS, 9 Juan Cruz LEGORA; 8 Alejandro ABADIE, 7 Braam IMMELMAN, 6 Younes ANOUER; 5 Daniele TUMIATI, 4 Tommaso REATO; 3 Giovanni BOCCALON, 2 Luke MAHONEY, 1 Andrea DE MARCHI. A disposizione: Flavio DAMIANO, Massimiliano RAVALLE, Mark BURMAN, Marco BARION, Pietro TRAVAGLI, Ricardo BOCCHINO, Andrea PRATICHETTI, Giuseppe DATOLA. Il tecnico rossoblu quindi si affida alla coppia inedita di centri formata da Pedrazzi e Pizarro, con entrambi i giocatori che rientrano dopo uno stop per infortunio. Con Bacchetti impegnato a Hong Kong con la nazionale Seven all’ala viene rinnovata la fiducia a Marcello De Gaspari, che ha ben impressionato in Coppa Italia, insieme a Pablo Calanchini. Mediana tutta argentina con Legora e Bustos, con Travagli e Bocchino pronti a subentrare. Mentre in prima linea l’esperto Boccalon sosterrà il reparto insieme ad Andrea De Marchi e al tallonatore neozelandese Mahoney. Il calcio d’inizio è fissato per le 15. L'incontro sarà diretto dall’arbitro Passacantando de L’Aquila, coadiuvato dai giudici di linea Marrama (Padova) e Di Santo (Milano); quarto uomo Chiesa (Milano). La squadra si ritroverà intorno alle 11 alla Club house dello stadio Battaglini per il pranzo pre partita, e sempre la Club house ospiterà, al termine della gara, il terzo tempo che sarà aperto a tutti i tifosi e gli appassionati.

