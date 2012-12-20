Home Senza categoria LA FORMAZIONE DELLA MANTOVANI LAZIO PER MOGLIANO

LA FORMAZIONE DELLA MANTOVANI LAZIO PER MOGLIANO Torna l'Eccellenza dopo la parentesi di due settimane dedicata alle Coppe. Per l'ultimo turno del 2012 la Lazio Rugby sarà di scena a Mogliano. Nel XV scelto dai tecnici De Angelis e Jimenez per la trasferta di sabato (calcio d'inizio alle ore 15:00) ci saranno Canale e Rubini in mediana, con la coppia di centri Manu – Bisegni; Sepe, Varani e Gerber formeranno il triangolo allargato. Tra gli avanti, in terza linea partiranno dall'inizio Ventricelli, Riccioli e il Man of the Match della partita contro L'Aquila di Trofeo Eccellenza, Zanini. Seconda linea composta da Colabianchi e Keogh; rientra in prima linea il tallonatore Fabiani, che farà reparto con Panico e Young. Formazione annunciata: Gerber; Sepe, Bisegni, Manu, Varani; Rubini Gi., Canale S; Zanini, Riccioli, Ventricelli; Keogh, Colabianchi; Young, Fabiani, Panico. A disposizione: Lorenzini, Pepoli, Pietrosanti, Nardi, Nitoglia M., Gentile, Bruni S., Lo Sasso. Cesare Venturoli Ufficio Sta,pa SS Lazio Rugby

