LA FORMAZIONE DELLA MANTOVANI LAZIO PER MOGLIANO

Redazione Avatar

di Redazione

20/12/2012

LA FORMAZIONE DELLA MANTOVANI LAZIO PER MOGLIANO Torna l’Eccellenza dopo la parentesi di due settimane dedicata alle Coppe. Per l’ultimo turno del 2012 la Lazio Rugby sarà di scena a Mogliano. Nel XV scelto dai tecnici De Angelis e Jimenez per la trasferta di sabato (calcio d’inizio alle ore 15:00) ci saranno Canale e Rubini in mediana, con la coppia di centri Manu – Bisegni; Sepe, Varani e Gerber formeranno il triangolo allargato. Tra gli avanti, in terza linea partiranno dall’inizio Ventricelli, Riccioli e il Man of the Match della partita contro L’Aquila di Trofeo Eccellenza, Zanini. Seconda linea composta da Colabianchi e Keogh; rientra in prima linea il tallonatore Fabiani, che farà reparto con Panico e Young. Formazione annunciata: Gerber; Sepe, Bisegni, Manu, Varani; Rubini Gi., Canale S; Zanini, Riccioli, Ventricelli; Keogh, Colabianchi; Young, Fabiani, Panico. A disposizione: Lorenzini, Pepoli, Pietrosanti, Nardi, Nitoglia M., Gentile, Bruni S., Lo Sasso. Cesare Venturoli Ufficio Sta,pa SS Lazio Rugby [SUBSCRIPTIONS]
