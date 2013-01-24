Home Senza categoria LA FORMAZIONE DELLA MANTOVANI LAZIO PER VIADANA

LA FORMAZIONE DELLA MANTOVANI LAZIO PER VIADANA

di Redazione 24/01/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Eccellenza, il XV per la trasferta di Viadana Torna nel weekend la massima serie. La Lazio Rugby di De Angelis e Jimenez giocherà sabato alle 15:00 in casa del Viadana, avversario che i biancocelesti ritroveranno anche il 24 febbraio prossimo nella finale del Trofeo Eccellenza. Buone notizie sul fronte dei recuperi, con Canale e Rubini (titolari in mediana) e Zanini, assenti nelle ultime uscite di Coppa, che tornato disponibili. Partirà dalla panchina Pietrosanti, anche lui pronto al rientro dopo una lunga assenza. Per quanto riguarda i trequarti, confermato a estremo Giangrande (ancora fuori Gerber), con i giovani Tartaglia e Giancarlini alle ali. Manu e Lo Sasso saranno i centri. In mischia torna titolare il tallonatore Fabiani, autore di due mete contro il Reggio nel Trofeo Eccellenza; Pepoli e Young saranno i piloni. In seconda linea capitan Colabianchi farà reparto con Keogh, mentre i Nitoglia, Ventricelli e Zanini saranno i tre dietro. Direzione dell’incontro affidata al signor Spadoni di Padova. Formazione annunciata: Giangrande; Tartaglia, Manu, Lo Sasso, Giancarlini; Rubini Giu., Canale S.; Zanini, Ventricelli, Nitoglia M.; Colabianchi (cap), Keogh; Young, Fabiani, Pepoli. A disposizione: Lorenzini, Ricci, Pietrosanti, Dionisi, Filippucci, Bonavolontà D., Gargiullo, Sepe. Cesare Venturoli Ufficio Stampa SS Lazio Rugby

Condividi Facebook Twitter Whatsapp