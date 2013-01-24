LA FORMAZIONE DELL'AQUILA PER I CROCIATI PARMA
di Redazione
Torna il Campionato Nazionale di Eccellenza con l’importante sfida ai Crociati Parma Archiviata la parentesi del Trofeo Eccellenza si torna al Fattori per l’undicesima giornata del massimo campionato italiano: i neroverdi ricevono la formazione emiliana dei Crociati Parma. Match decisivo, quindi, dal momento che gli ospiti occupano l’ultima posizione della classifica, ad una sola lunghezza dai padroni di casa. “Abbiamo sfruttato come dovevamo gli ultimi tre incontri del Trofeo Eccellenza: siamo riusciti a recuperare la gran parte dei giocatori della rosa, - (eccezione importante quella del prima linea Antonio Brandolini: l’infortunio al braccio lo terrà lontano dal campo fino al termine della stagione) – abbiamo acquisito maggiore sicurezza, e riscontrato la crescita della nostra performance. Sono tutti elementi positivi che hanno ben influenzato l’allenamento di questa settimana, caratterizzato da molta concentrazione. Siamo consapevoli dell’importanza di questa partita, importanza che accomuna entrambe le formazioni ad un solo punto di distanza nella parte bassa della classifica. Abbiamo molto rispetto per la formazione dei Crociati: hanno un buon pacchetto di mischia e, naturalmente, come noi, anche loro cercheranno di sfruttare al meglio questa occasione offerta dal calendario. Da parte nostra c’è tanta voglia di giocare e, soprattutto, di farlo al meglio, mettendo in pratica i benefici della prestazione in continua crescita ed evoluzione” – ha commentato il Director of Rugby Andy Key. La formazione: Falsaperla M., Robinson, Cocagi, Lorenzetti, Di Massimo; Falsaperla L., Santavicca; Turner, Zaffiri, Cialone; Vaggi, Wilson; Cafaro, Subrizi, Milani. A disposizione: Cocchiaro, Rotilio, Colaiuda, Fiore, Lofrese, Callori, Paolucci, Del Pinto. L’AQUILA RUGBY 1936 UFFICIO STAMPA [email protected] ( mailto:[email protected] )
