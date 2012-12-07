LA FORMAZIONE DELL'AQUILA PER LA LAZIO
Trofeo Eccellenza: domani, sabato 8 dicembre, L’Aquila Rugby riceve al Fattori la Mantovani Lazio, fischio d’inizio ore 15.00 L’Aquila, 7 dicembre 2012 Ancora una sosta per il massimo campionato italiano che farà spazio, nei prossimi due week end, al Trofeo Eccellenza, la competizione ex Coppa Italia. Per la terza giornata i neroverdi riceveranno domani al Fattori la Mantovani Lazio: l’incontro (precedentemente programmato nella capitale, si giocherà nel capoluogo abruzzese per un’inversione di campo) avrà inizio alle ore 15.00 e sarà diretto dall’arbitro Rizzo, di Ferrara, coadiuvato dagli assistenti di linea Armanini e Mazzetti (di Parma). “Domani affronteremo una squadra capace di esprimere un gioco sicuramente di buon livello e ben organizzato, allenata, da diversi anni ormai, dal valido duo De Angelis – Jimenz. Al di là del turn over, che probabilmente caratterizzerà anche la loro formazione, per recuperare quei giocatori che tanto hanno dato in campionato, mi aspetto comunque un gruppo combattivo che certamente proverà a sfruttare tutte le occasioni che si presenteranno. Da parte nostra sarà fondamentale acquistare convinzione e fiducia nel buon lavoro svolto in settimana. Come anticipato, la formazione che scenderà in campo avrà un gran numero di giovani e spetterà proprio a loro dare il massimo per fare del loro meglio e dimostrare di voler essere protagonisti di questa giornata e di tutte quelle future che si presenteranno” – ha dichiarato il tecnico aquilano Alessandro Laurenzi. La formazione per la terza giornata del Trofeo Eccellenza: Falsaperla M., Di Massimo (c), Antonelli, Lorenzetti, Paolucci; Falsaperla L., Fidanza; Ceccarelli, Rathore, Fiore, Vaggi, Mancinelli; Brandolini, Cocchiaro, Rotilio. A disposizione: Conti, Di Roberto, Callori, Lofrese, Zaffiri, Sebastiani G., Santavicca. UFFICIO STAMPA [email protected] ( mailto:[email protected] ) [SUBSCRIPTIONS]
