LA FORMAZIONE DELLE FIAMME ORO PER REGGIO EMILIA
07/12/2012
TROFEO ECCELLENZA III GIORNATA LE FIAMME FANNO VISITA AI DIAVOLI ROSSONERI EMILIANI Roma – Sabato 8 dicembre, alle ore 14, le Fiamme saranno ospiti del Rugby Reggio per il terzo turno del Trofeo Eccellenza. La competizione vede attualmente il XV della Polizia di Stato al comando del girone B, grazie alle due vittorie ottenute contro Lazio e L’Aquila. Per il match che si giocherà sabato al “Canalina”, coach Presutti tiene fede alla filosofia del “turn-over” e cambia ben undici quindicesimi della formazione che, sabato scorso, ha giocato a Rovigo. Tra gli avanti è da registrare il rientro di Gianmarco Duca dopo le due settimane di squalifica e la partenza da titolare di Fabio Gentili e Valerio Vicerè, che per l’occasione sarà anche capitano. In seconda linea scenderanno in campo dal primo minuto Alberto Cazzola e Lorenzo Santelli, mentre la mediana sarà affidata ai giovani beneventani Simone Marinaro e Carlo Canna. Roberto Mariani, Giuseppe Sapuppo e Simone Andreucci vanno invece a completare lo schieramento dei trequarti. Novità anche in panchina: esordio assoluto per il giovanissimo mediano Federico D’Angelo, arrivato da poco alle Fiamme dalle giovanili del Clermont, e ritorno di Marco Rosa, l’ala aquilana infortunatasi ad una spalla ad inizio stagione. “Questa competizione – ha detto coach Pasquale Presutti – per noi è molto importante ed intendiamo onorarla fino alla fine, ma è anche l’occasione per provare nuove soluzioni e per vedere in campo giocatori che, durante il campionato, trovano meno spazio. Nonostante i numerosi cambi che ho effettuato rispetto all’ultima formazione, mi aspetto comunque una squadra solida e che lotta su tutti i palloni dal primo all’ultimo minuto di gioco: una delle nostre caratteristiche di quest’anno”. Alle 14 fischio d’inizio al “Canalina” di Reggio Emilia affidato al patavino Spadoni, che arbitrerà il match insieme ai giudici di linea Cusano (Vercelli) e Franzoi (Venezia). La probabile formazione Barion, Massaro, Sapuppo, Mariani, Andreucci, Canna, Marinaro, Balsemin, Zitelli, Santelli, Cazzola, Galluppi, Duca, Vicerè (cap), Gentili. A disp: Suaria, Moscarda, Di Stefano, Sutto, Maestri, D’Angelo, Rosa, Calandro Cristiano Morabito Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby tel 3313731101 - 3339321622 skype: cristiano_morabito twitter: @crismorabito www.fiammeororugby.it ( http://www.fiammeororugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
