LA FORMAZIONE DI MOGLIANO PER LA LAZIO

di Redazione 20/12/2012

LA FORMAZIONE DI MOGLIANO PER LA LAZIO Casellato invita ad affrontare con molta prudenza e concentrazione la gara di domenica: "La Lazio prima di Natale mi fa tornare in mente brutti ricordi, cioè i primi 2 mesi che allenavo il Mogliano con partita persa all'ultimo minuto dopo averla dominata. Poi tutte le altre sfide sono sempre state molto equilibrate, negli ultimi 3-4 anni mi sembra che abbiamo vinto solo alla prima giornata lo scorso campionato, per il resto pareggi e sconfitte, quindi va da se che sarà una partita vera, difficile e punto a punto. Loro sono 7 punti dietro a noi, hanno fatto partite importanti a Prato e contro Padova, quindi sono al nostro livello tecnico, hanno due ottimi allenatori e giocano un buon rugby. Di conseguenza vedrete una partita piacevole e divertente vista anche la presenza in campo di uno dei migliori arbitri italiani Carlo Damasco. Ci sono veramente tutti i presupposti per augurare a tutti un buon natale con un bellissimo spettacolo di vero rugby. Possibile novità per tutti sarà anche l'utilizzo del nostro nuovo straniero Braam steyn, anche se è arrivato solo da 2 giorni vedremo di riuscire a farlo giocare qualche minuto." Questi i convocati per la partita di sabato 22 allo Stadio Maurizio Quaggia di Mogliano, calcio d'inizio alle ore 15.00: 15 Galon, 14 Candiago Vittorio, 13 Ceccato Enrico, 12 Boni, 11 Onori, 10 Padovani, 9 Lucchese, 8 Candiago Edoardo (Cap.), 7 Ceccato Andrea, 6 Barbini, 5 Maso, 4 Pavanello, 3 Ravalle, 2 Gianesini, 1 Costa Repetto a disp.: 16 Corbanese, 17 Naka, 18 Ceneda, 19 Swanepoel , 20 Steyn, 21 Endrizzi, 22Cerioni

